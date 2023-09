¿Cuánto cuesta este lujoso atuendo qué usó Karol G para recibir un premio junto a Shakira?

Las dos cantantes colombianas más importantes de la actualidad hace unos meses se unieron para regalarle al mundo una canción que se convirtió rápidamente en un himno de empoderamiento femenino. ‘TQG’, el tema que Shakira y Karol G tienen juntas, se acaba de convertir en el ganador de Mejor Colaboración en los MTV Video Music Awards 2023.

Ambas subieron al escenario a recoger el galardón que les otorgaron en este evento que se realizó en Nueva Jersey, Estados Unidos, y conquistaron a todos los presentes y a quienes disfrutaron del show por televisión.

Los atuendos que lucieron fueron completamente espectaculares. El traje azul de Shakira es de Versace, mientras que la reggaetonera optó por otro estilo del que aquí te damos más detalles.

La colombiana lució un vestido con transparencias que dejan ver su definida figura, la cual ha trabajado de la mano de su entrenadora personal Yarishna Ayala.

Karol G vistió de la marca Diesel y el vestido con el que desbordó su sensualidad tiene nada más y nada menos que un costo de 2.750.00 euros. Este vestido llamado ‘M Claudia’ lo lució en el tono azul medio.

En la página web de Diesel se puede apreciar con total detalle el vestido que ‘la bichota’ usó para, junto a Shakira, recoger el premio junto a Shakira.

El vestido dorado de Shakira que impacta

Shakira cuando llegó a la ceremonia lució un vestido dorado que desató los suspiros de más de una persona. Este atuendo de la colombiana también fue de Versace y la mismísima Donatella Versace le envió un mensaje tras ser condecorada con el premio a la vanguardia.

“@shakira, felicidades por tu VMA Video Vanguard Award. Deberías estar muy orgullosa de todo lo que has logrado hasta ahora. ¡Cada disco que has roto y cada regla que has roto te ha hecho tan increíblemente única! Esta noche, estás brillando en Versace. Te quiero mucho. Abrazos, Donatella”.

Sigue leyendo: