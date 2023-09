¿De cuál marca es el espectacular vestido dorado que luce Shakira en los MTV VMA’s?

Shakira hace historia en los MTV Video Music Awards 2023. La cantante colombiana se convierte en la primera latina en recibir el reconocimiento “Video Vanguard Award” y se une a una exclusiva lista en la que figuran Madonna, Beyoncé y David Bowie.

La intérprete de ‘Ojos así’, desde que se conoció que participaría en esta edición de los premios que se llevó a cabo en Nueva Jersey, Estados Unidos, comenzó a causar revuelo. Y durante la noche de premiación no fue la excepción: su espectacular presentación enamoró a todos los presentes y al público que lo disfrutó a través de la transmisión.

Sin dudas, uno de los detalles con el que la colombiana se robó la noche fue con el atuendo dorado que lució al llegar a la alfombra roja en compañía de sus hijos, Sascha y Milan, quienes lucieron conjuntos deportivos combinados.

La colombiana se vistió nada más y nada menos que de Versace, la marca de moda italiana que por muchos años la ha acompañado. El sensacional vestido dorado rozaba el piso, además de tener aberturas laterales, la espalda descubierta y un elegante escote.

En su cuenta de Instagram, la artista multipremiada compartió imágenes de su look de llegada al evento el cual de acuerdo a Vogue España es un modelo a la medida.

Donatella Versace, artífice detrás del atuendo de Shakira, publicó las fotos también y le dejó un mensaje a la colombiana. “@shakira, felicidades por tu VMA Video Vanguard Award. Deberías estar muy orgullosa de todo lo que has logrado hasta ahora. ¡Cada disco que has roto y cada regla que has roto te ha hecho tan increíblemente única! Esta noche, estás brillando en Versace. Te quiero mucho. Abrazos, Donatella”.

Sigue leyendo: