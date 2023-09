Difunden nueva línea de investigación sobre el robo de la casa de Miguel Bosé

Parece ser un cuento de nunca acabar, pero es que el robo de la casa de Miguel Bosé en Ciudad de México ha traído consigo una historia que no solo involucra a los ladrones y a la víctima.

Poco después de que se informara sobre el robo, los medios comenzaron a hablar sobre la relación entre la propiedad, ubicada en una privada urbanización de Ciudad de México, y la presentadora Inés Gómez Mont, quien actualmente es prófuga de la justicia. Poco después de que se hiciera esta acusación, la presentadora mexicana negó a través de una productora de televisión tener algún tipo de relación con la vivienda.

Incluso se llegó a decir que el robo había sido ordenado por el esposo de Gómez Mont, Víctor Manuel Álvarez Puga, que como ella es acusado de lavado de dinero.

Ahora, el periodista Gustavo Adolfo Infante ha compartido información sobre una nueva línea de investigación. “Resulta que no fue en contra de Miguel Bosé. Me dicen, y es una de las líneas de investigación más serias que hay, que era para encontrar a Víctor Manuel Álvarez Puga, que ustedes saben que anda fugado de la justicia mexicana. Él e Inés. Y esa casa no se sabe bien si es de Inés o de un tío de ella, pero lo que sí se sabe es que Inés vivió ahí”, contó en su canal de YouTube.

Es decir, esta teoría apunta a que el comando de ocho hombres encapuchados entró a la propiedad el pasado viernes 18 de agosto con la idea de que iban a encontrar allí a Álvarez Puga, pero no fue así. Como ya habían llamado la atención de Bosé y de sus dos hijos, el comando no tuvo de otra que llevarse algunas pertenencias del cantante.

Según información compartida antes, los intrusos se llevaron joyas, dinero en efectivo y un vehículo.

