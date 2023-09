“Nos castigan mucho”: Jaime Lozano fue autocrítico con la selección mexicana tras par de empates en su primera fecha FIFA como entrenador del Tri

El entrenador de la selección mexicana de fútbol Jaime Lozano no dudó en hacer una autocrítica en lo que fue su primera fecha FIFA como al mando del Tri, en donde rescató par de empates ante Australia (2-2) y Uzbekistán (3-3).

En conferencia de prensa posterior al encuentro ante Uzbekistán, Lozano dejo saber su descontento y consideró que la selección azteca recibió “mucho castigo”.

“Creo que todas las presiones altas fueron muy malas. Cuando perdíamos, recuperábamos muchas veces, pero al momento en que rival se organizan bien, no nos quedan las cosas claras de cómo trabajarlo (…) Goles evitables, dejamos un 3 a 2 en uno de ellos. Errores muy trabajables, que en concentraciones no volveremos a cometer. Me deja molesto el trabajo sin balón, porque nos llegan poco y nos castigan mucho”, dijo Lozano en la conferencia de prensa internacional recogida por Marca.

Para Jaime Lozano el trabajo del delantero Raúl Jiménez fue más que solvente ante Uzbekistán: “Si son buenos, serán buenos toda la vida”, señaló el estratega. Foto: ERIK S. LESSER / EFE.

Sin embargo, en un tono más positivo, el estratega rescató el trabajo del delantero del Fulham inglés Raúl Jiménez, quien con un gol de penal a Australia y dos más a Uzbekistán, se llevó los elogios de Lozano.

“Raúl Jiménez me encantó. Santi (Giménez) me gusta y lo conozco más, pero decían que (Raúl) no metía goles, hoy hizo dos. Decían que solo de penales, hoy hizo dos de jugada. Ya lo decía yo en la otra conferencia (…) Ya quisiera cualquier jugador del mundo ser titular en Premier League. Esos delanteros necesitan tiempo, si son buenos, serán buenos toda la vida”, dijo lozano sobre “El Lobo”.

“Raúl Jiménez, por todo el trabajo que hizo, creo que fue de los más finos, con tres goles esta semana”, finalizó el estratega mexicano.

La Selección mexicana viene de varios tropiezos desde 2021, con la eliminación de la Copa Oro de ese año y el fracaso en el Mundial de Qatar 2022, donde fue eliminada en fase de grupos, por lo que este nuevo proceso con Jaime Lozano, tras el despido del argentino Diego Cocca, busca limpiar el nombre del Tri en competencias internacionales con la mira puesta en el próximo Mundial de 2026 en el que México será anfitrión junto con Estados Unidos y Canadá.

El próximo encuentro de la selección azteca será un amistoso contra Ghana en el Bank of América Stadium en Charlotte el próximo 14 de octubre.

