Canelo Álvarez hizo un entrenamiento en una transmisión en vivo con más de 38,000 personas y afirmó que “sigue siendo el número uno”

El mexicano Canelo Álvarez sigue con la mira puesta en el 30 de septiembre, día en el que enfrentará a Jermell Charlo en el T-Mobile de Las Vegas en una de las peleas más esperadas del año y donde pondrá en juego sus cuatro cinturones de campeón mundial de la categoría supermediano.

Para este gran evento falta poco menos de dos semanas y el mexicano sigue en su arduo entrenamiento para subir lo más óptimo posible al cuadrilátero. Y este miércoles Álvarez mostró gran parte de su rutina de entrenamiento en una transmisión completamente en vivo a través del canal de Youtube de Showtime Sports.

La transmisión en vivo que fue emitida en la tarde del miércoles, logró juntar poco más de 38,000 usuarios conectados viendo a Canelo entrenar y responder algunas preguntas sobre su venidera pelea ante Charlo en pocos días.

“Estoy emocionado de estar en esta pelea. Esta es una pelea de la que la gente viene hablando desde hace tiempo. Estoy emocionado de mostrarles a los Charlo mis habilidades”, inició comentando el oriundo de Guadalajara sobre el combate.

La última pelea de Canelo fue ante John Ryder en su natal Guadalajara. El local terminó llevándose la victoria luego de 12 rounds por decisión unánime. Por otro lado, Charlo tiene más de un año sin competir, desde mayo de 2022 cuando venció a Brian Castaño. Además el estadounidense enfrenta el desafío de tener que subir 14 libras para igualar el peso de Álvarez.

Canelo también comentó que Charlo lo ha subestimado constantemente, por lo que le ha generado motivación para este combate. “Este tipo de peleas me motivan. Me gusta que me subestimen. Eso es lo que me emociona por esta pelea. Siempre creo que soy el número uno. Toda mi carrera. Porque necesitas creer en ti mismo. Todavía creo que soy el número uno”, afirmó el tapatío.

Por otra parte Charlo comentó hace algunos días que tiene su fórmula para enfrentar a Canelo, que se siente bien físicamente, a pesar de subir más de 10 libras, y que sin duda buscará noquear a su oponente. Algo que nadie ha podido lograr en 62 peleas del mexicano.

“Creo que puedo noquearlo, sí. Creo que tengo el poder para noquearlo. Lanzo muchos tiros cegadores y lanzo muchos tiros diferentes que son únicos. Es extraño y muy, muy diferente de muchas otras personas, y son muy fuertes. Y he estado lanzando esos tiros durante años y practicando ciertos tiros específicos durante años. Y creo que uno de ellos lo tocará”, confirmó Charlo.

Sigue leyendo:

· Canelo Álvarez es autocrítico con sus últimos combates y promete dar su mejor versión ante Jermell Charlo

· El exentrenador de Jermell Charlo reveló la clave para que pueda vencer a Canelo Álvarez: “Debe golpear el cuerpo”

· Jermell Charlo quiere lograr lo que nadie ha podido: noquear a Canelo Álvarez