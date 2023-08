Canelo Álvarez es autocrítico con sus últimos combates y promete dar su mejor versión ante Jermell Charlo

El mexicano Saúl “Canelo” Álvarez tomó los micrófonos este martes durante la conferencia de prensa como previa a su combate ante Jermell Charlo del próximo 30 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas para realizar una autocrítica, asegurando que aunque no estuvo al nivel esperado en sus últimas dos peleas en este prometió dar su mejor versión.

Posterior a un cara a cara con el propio Charlo, Canelo Álvarez estuvo atento para responder las preguntas de los medios de comunicación y una de las más repetidas fue sobre el cuestionamiento de muchos sobre su actuación ante Gennady Golovkin y John Ryder, donde a pesar de haber ganado no se vio el peleador contundente que ha acostumbrado.

“No lucí bien en estas dos peleas pasadas, pero estoy listo y soy diferente ahora. Me preparé para un tipo de pelea diferente porque cada pelea es diferente. Estoy enfocado en eso”, dijo en Nueva York.

En cuanto a la pregunta de la prensa sobre la decisión de Canelo Álvarez de pelear contra Charlo, el mexicano lo catalogó como uno de los grandes combatientes, justificando su decisión.

“¿Por qué Jermell Charlo? Porque es un gran peleador, es uno de los grandes ahí afuera y es el momento correcto de hacerla“, dijo el peleador de 33 años.

Bajo el cuestionado nivel de Canelo, Charlo también dijo que es el momento de demostrarle a todos los críticos que él también puede ser uno de los mejores peleadores del boxeo y seguir consiguiendo éxitos en la disciplina.

“Sólo quiero callar a mis críticos, convertir en creyentes a los no creyentes, este es el mejor momento y tiempo para mí de lograrlo todo”, comentó Charlo al respecto.

También Canelo habló sobre el que podría ser su próximo rival luego de Charlo pero dejando claro que no tiene en mente enfrentar a Jermall Charlo, hermano gemelo de Jermell.

“No es mi plan enfrentarme a su hermano después de nuestra pelea. Estoy enfocado sólo en esta pelea y luego veremos. Sé que todos quieren drama, que nos peleemos entre nosotros aquí y hablemos mierda”, añadió el mexicano.

Por último Charlo restó importancia a las críticas de las personas que creen que por subir dos divisiones lo convierten en presa fácil para Canelo y aseguró que tiene la capacidad de derrotar al pugilista que fue catalogado en su momento como el mejor libra por libra.

“¿A quién le importa que tenga que subir dos divisiones? Eso no me detendrá cuando me suba al ring y pelee de la forma en la que lo hago. Estoy emocionado por este momento”, sentenció.

Sigue leyendo: