Entrenador de Jermell Charlo asegura que saldrá a intercambiar golpes con Canelo Álvarez

El entrenador del boxeador Jermell Charl, Derrick James, decidió calentar la previa al combate que protagonizará el pugilista estadounidense contra el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez el próximo 30 de septiembre por el título indiscutido de los pesos supermedianos al asegurar que será un combate bastante intenso por parte de ambas figuras.

Estas declaraciones las realizó el norteamericano a Fight Hype durante el entrenamiento abierto a la prensa que realizó Charlo esta semana para que los diversos medios de comunicación de los Estados Unidos pudieran apreciar la gran condición física en la que se encuentra su pupilo.

“Veo a Jermell plantándose ahí. Creo que será una pelea de intercambios al inicio. Creo que Canelo tiene que imponer su voluntad. Pero al mismo tiempo, Jermell también le tiene que demostrar que está ahí, y que no le va a permitir a Canelo ser quien es”, expresó.

Derrick James consideró que es importante que Jermell Charlo no solo vence en el estado físico, sino también en el mental para aplacar la estrategia del tapatío para poder conectar la mayor cantidad de golpes que le permitan alcanzar la victoria.

“Si dejas que tu rival se convierta en quién realmente es, te van a pasar por encima todos los días de la semana. Tienes que privarlo de ser su mejor versión, y Jermell puede hacerlo”, resaltó James en sus declaraciones.

“Solo porque vas a subir dos divisiones, no quiere decir que tengas que ganar todo ese peso. Creo que su ventaja es el tamaño y tenemos que maximizar lo que tienes. Veamos a peleadores más chicos haciendo sparring contra peleadores más grandes todo el tiempo. Jermell tiene algo que el rival no tiene. Así que no tiene que convertirse en lo mismo del rival para ganarle”, concluyó.

