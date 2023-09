“Es algo que me hace llorar”: Andy Ruiz revela el motivo por el que quiere su tercer combate contra Anthony Joshua

El ex boxeador estadounidense de ascendencia mexicana, Andy Ruiz, desea regresar a los cuadriláteros con un combate por todo lo alto y por este motivo manifestó que desea disputar su tercer combate contra el estadounidense Anthony Joshua, a quien ya ha enfrentado en dos oportunidades en las que ganó una y perdió en otra.

Estas declaraciones las realizó el pugilista y excampeón de los pesos pesados durante una entrevista ofrecida al periodista Jessie Vargas para su canal Make a Move, donde afirmó que desea concretar algunas peleas con importantes figuras del boxeo mundial como Usyk, Tyson Fury y el mencionado Joshua.

“Quiero pelear con Usyk, con Tyson Fury, quiero pelear con Anthony Joshua en la trilogía. Eso es algo que me hace llorar, porque recuerdo que en la revancha con Joshua no hice nada. No entrené, no hice nada, y me pregunto, ¿cómo duré los 12 rounds? Eso era como para que él me noqueara de forma fácil”, destacó Ruiz.

El primer combate que disputó Ruiz contra Joshua ocurrió el 1 de junio de 2019 al brindar una impresionante sorpresa con el nocaut que le propinó a su rival en la ciudad de Nueva York; con este triunfo el mexicoamericano logró conquistar los títulos mundiales de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Para la revancha Ruiz no se preparó debidamente y subió significativamente de peso que terminó generando un triunfo para Joshua por decisión unánime el 7 de diciembre de 2019; por tal motivo desea volver al ring contra su más importante rival para poder volver a colgarse los cinturones de campeón.

“Dios me ha dado otra oportunidad. Jesucristo vive en mí otra vez. Esta vez, quiero recuperar las coronas, y más vale que me crean que voy a volver a ser campeón del mundo. Voy a hacer todo de la forma correcta, y voy a permanecer como campeón. Más vale que lo crean”, resaltó.

“Ahorita es el momento. Ya voy a cumplir 34 años, los años se van de volada. La meta es ser dos veces campeón del mundo y tengo hambre. Estoy cansado de no hacer nada, ando cansado de los pinches problemas. Ahorita lo que quiero es sufrir, y hacer sufrir a los otros boxeadores que me ponen. Yo vengo aquí a ser campeón del mundo, yo no vengo aquí a jugar”, concluyó Andy Ruiz.

Sigue leyendo:

–Peligra su vida: Futbolista de colombiano termina en coma tras ser agredido por un rival en México

–Clara Chía sorprende a Gerard Piqué tras conseguir algo que Shakira nunca logró en sus años como pareja

–Entrenador de Jermell Charlo asegura que saldrá a intercambiar golpes con Canelo Álvarez