Tragedia en casa: niño murió al caer de un balcón en piso 21 en NJ

Un niño de 7 años murió ayer después de caer desde el balcón de un apartamento en Fort Lee, Nueva Jersey.

El menor no identificado fue llevado al Hackensack University Medical Center, donde fue declarado muerto, detalló ABC News. Un portavoz de la Oficina de Fiscales del condado Bergen confirmó que están investigando si el niño se cayó accidentalmente de un balcón del piso 21 en el complejo Hampshire House en Anderson Avenue alrededor del 5:30 p.m. del miércoles.

La policía de Fort Lee bloqueó el estacionamiento trasero del complejo durante varias horas después del accidente, reportó Pix11. Al momento no se han revelado más detalles sobre el hecho.

En un caso similar, en julio una bebé de 3 años fue hospitalizada gravemente tras caer desde una ventana del 6to piso en su hogar en Harlem (NYC) y al parecer su familia tardó en darse cuenta. Pocos días después un niño de 4 años murió después de caerse por una ventana en su domicilio de un 4to piso en un edificio en Brooklyn (NYC).

Previamente en junio una niña de 4 años milagrosamente sobrevivió tras caer desde la ventana del 3er piso en un edificio residencial en Brooklyn.

Este tipo de accidentes suceden con más frecuencia a medida que sube la temperatura en la ciudad y los adultos abren las ventanas para refrescar los espacios. Como prevención, las autoridades recuerdan:

-Revisar cuidadosamente los protectores de las ventanas periódicamente. Las tapas o pantallas no son sustitutos seguros.

-Nunca coloque frente a una ventana una cama, silla u otro objeto sobre el que los niños puedan treparse.

-Mantenga a los menores alejados de los balcones y terrazas si no están siendo supervisados de cerca por un adulto, cerrando las puertas de esas áreas.

-Nunca permita que los niños jueguen cerca de los huecos de los ascensores o en las escaleras de incendios, balcones, terrazas o tejados. Tampoco que estén sin supervisión en los pasillos de los edificios que tienen ventanas sin vigilancia.

-Llame al 311 para reportar las ventanas de los pasillos que no tienen protección.