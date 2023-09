Salma Hayek admite que se pone loca si no medita, asegura que emocional y físicamente empieza a derrumbarse

Salma Hayek conversó recientemente con Entertainment Tonight, en donde reveló qué tan importante es para ella meditar. La actriz y directora de origen mexicano explicó que cuando no logra meditar como es su hábito y costumbre realmente siente que se vuelve loca y su cuerpo también sufre debido al estrés que acumula.

Me pongo loca si no medito. Procuro hacerlo todos los días, necesito una parte de mi día para sentarme y conectar conmigo misma". Salma Hayek, – actriz y directora de origen mexicano.

Continúa: “Si se da el tema de que no puedo meditar por cierto tiempo no sólo se me empieza a caer la cara y todo lo demás, sino también mi hernia discal aparece, el problema en el cuello, en la cadera y en los tobillos. Empiezo a derrumbarme“, explicó la actriz a Entertainment Tonight.

Según destacó el portal de Mezcalent, la actriz también se sinceró sobre cómo hace para lucir un rostro con tan pocas arrugas y reveló que al día de hoy parece que nunca ha tenido que recurrir al botox para quitárselas, pero lo que sí utiliza son máquinas de frecuencia eléctrica. Los especialistas que la tratan le han dicho que sus resultados no los ha obtenido ningún otro paciente.

Su vida como madre

Otro aspecto de la vida que hace que Salma Hayek se mantenga siempre bella y joven, además de su actitud hacía la vida, es la buena y sana relación que sostiene no sólo con su esposo sino también con su joven hija.

Hace algunos meses atrás, Salma Hayek también concedió una entrevista al programa “Good Morning America” en el cual habló sobre su hija Valentina Paloma y habló del gran talento de ésta como directora.

En dicha conversación Hayek dijo: “¿Saben lo que siento? Que eso hubiera sido un desastre si mi hija quiere hacer eso y no tuviera talento, ese es el beso de la muerte porque la iban a molestar para siempre, pero ella tiene mucho talento. Ha estado dirigiendo desde que tenía como 2 años y hace como videos pequeños y es intimidante ver el resultado. Estoy muy orgullosa”, según reportó Mezcalent.

