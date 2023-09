Fiscal Jack Smith busca que jueza imponga orden de silencio contra Donald Trump, citando intimidación de testigos

El fiscal especial Jack Smith solicitó a la jueza federal que supervisa el caso contra el expresidente Donald Trump, por sus supuestos esfuerzos para anular las elecciones de 2020, que limite lo que puede decir públicamente sobre el caso, acusándolo de hacer “declaraciones públicas incendiarias” con el objetivo de influir en los posibles jurados e intimidar a los testigos.

En el documento que cuenta con 24 páginas y que fue presentado el viernes, tanto Smith como sus fiscales enumeraron múltiples publicaciones del exmandatario republicano en su red Truth Social casi diariamente sobre los ciudadanos del Distrito de Columbia, el Tribunal, los fiscales y los testigos.

Argumenta que Trump sabe que “inspira a otros a perpetrar amenazas y acoso contra sus objetivos”.

Los fiscales solicitaron a la jueza Tanya Chutkan que impusiera una orden “estrictamente adaptada” que prohibiría al magnate neoyorquino hacer “declaraciones extrajudiciales que presenten un peligro grave y sustancial de perjudicar materialmente este caso”.

“Es probable que las repetidas publicaciones del acusado de que no puede recibir un juicio justo de este Tribunal o de un jurado de sus pares en este Distrito socaven la confianza en el sistema de justicia, afecten al grupo de jurados o perjudiquen de otro modo la debida administración de justicia. “, escribieron los fiscales.

“Sus declaraciones engañosas sobre la Oficina del Fiscal Especial y su investigación están diseñadas para hacer lo mismo. Y su ataque a testigos específicos busca reforzar o acusar a los testigos no ante este Tribunal sino ante el tribunal de la opinión pública antes de que comience el juicio“.

Los abogados propusieron una orden que restrinja las declaraciones “sobre la identidad, el testimonio o la credibilidad de posibles testigos” y también “las declaraciones sobre cualquier parte, testigo, abogado, personal del tribunal o posibles miembros del jurado que sean despectivas, incendiarias o intimidantes”.

El documento también dice que en la orden no tendría como propósito “prohibir la cita o referencia a registros judiciales públicos del caso o las proclamaciones de inocencia [de Trump]”.

Asimismo, alegaron que el expresidente “tiene una práctica establecida de emitir declaraciones públicas incendiarias dirigidas a individuos o instituciones que le presentan un obstáculo o un desafío”, informó CBS News.

Manifestaron que tras las elecciones de 2020, se enfocó en el sistema electoral y en los funcionarios electorales y otras personas encargadas de cumplir deberes cívicos para implementar elecciones justas”. Señalaron además que aquellos que fueron nombrados por Trump en sus publicaciones “estaban sujetos a amenazas y acoso”.

El documento expone algunos ejemplos de lo anteriormente mencionado, indicando que una persona le dijo al comité selecto de la Cámara de Representantes que investigó el asalto al Capitolio:

“Después de que el presidente me tuiteó por mi nombre, llamándome de la forma en que lo hizo, las amenazas se volvieron mucho más específicas. Es mucho más gráfico, y no solo me incluye a mí por mi nombre, sino que también incluye a miembros de mi familia por nombre, sus edades, nuestra dirección, fotografías de nuestra casa. Simplemente, cada detalle que puedas imaginar. Eso fue lo que cambió con ese tweet”.

Por su parte, la campaña de Trump en un comunicado expresó que el Departamento de Justicia “continúa intentando de manera corrupta y cínica privar al presidente Trump de sus derechos de la Primera Enmienda”.

“Esto no es más que una flagrante interferencia electoral porque el presidente Trump es, con diferencia, el principal candidato en esta carrera“, dijo la campaña de Trump. “El pueblo estadounidense, los votantes, se da cuenta de esta farsa inconstitucional y enviará al presidente Trump de regreso a la Casa Blanca”.

Los fiscales omitieron el nombre del funcionario en su expediente, pero esa cita provino del testimonio del comité selecto de excomisionado de la ciudad de Filadelfia, Al Schmidt, en junio de 2022.

Trump respondió la solicitud de Jack Smith en Truth Social.

“Entonces, estoy haciendo campaña para presidente contra una persona incompetente que ha CONVERTIDO EN UN ARMA al Departamento de Justicia y al FBI para perseguir a su oponente político, y no tengo permitido COMENTAR“, escribió. “¿Ellos filtran, mienten y demandan, y no me permiten HABLAR? ¿De qué otra manera podría explicar que Jack Smith está trastornado o que creo que Joe es INCOMPETENTE?”

El exmandatario republicano fue acusado por un gran jurado federal de cuatro cargos vinculados con sus supuestos intentos de revertir los resultados de las elecciones de 2020 y se declaró no culpable.

