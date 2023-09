Internautas muestran su disgusto contra ‘El Gordo y La Flaca’ por una broma sobre Shakira y Gerard Piqué  

Una publicación en el Instagram de ‘El Gordo y La Flaca’ causa revuelo entre los internautas que siguen al programa en esta famosa red social.

En la cuenta del programa de Univision que este año celebra 25 años al aire se muestra un video en el que la protagonista es Tanya Charry, una de las reporteras del programa.

Charry aparece sosteniendo un celular en el que aparece un video de Gerard Piqué generado con Inteligencia Artificial y que lo muestra pidiéndole disculpas a Shakira tras todo el escándalo que ha habido tras el fin de su relación de más de 12 años.

“Te amo Shakira. Eres el amor de mi vida y quiero pedirte que te cases conmigo”, es lo que dice Gerard Piqué mediante este video hecho con Inteligencia Artificial.

“Vamos a hacer posible lo imposible en el mundo del entretenimiento, pero con mucho cuidado, pero sobre todo para divertirnos como todo lo que hacemos aquí en ‘El Gordo y La Flaca'”, afirma Charry tras mostrar el video.

Esta situación causa la indignación de los televidentes del show de Univision, pues aseguran que no deberían jugar de esta manera con la vida personal de la cantante colombiana.

“No creo que a ella le guste que experimenten con su vida personal, eso es no entender el dolor ajeno”, “Es una burla pa Shakira no hagan eso y dejen de seguir mencionando a ese sujeto, ya sáquenlo de la vida de Shakira como ella lo sacó”, “No hagan esas cosas, por respeto y consideración a Shaki! Los artistas también tienen sentimientos, dejen el tema por su paz mental”, “Que falta de respeto, tener que hacer noticia con el sufrimiento ajeno, porque mejor no publican sus vidas y dejan tranquilos a los artistas que bajeza de parte de ustedes” y “Me pongo el lugar de esta persona y no me gustaría que usarán mi imagen para lo que no he autorizado. Esto de la inteligencia artificial, en manos de gente poco inteligente traerá muchos problemas” son algunos de los mensajes de los internautas que se pueden leer.

