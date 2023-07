Raúl de Molina revela el motivo por el que Lili Estefan se ausentó esta semana de ‘El Gordo y La Flaca’

Esta semana Lili Estefan no pudo estar presente en ‘El Gordo y La Flaca’, el programa que desde hace 25 años conduce junto a Raúl de Molina. Karina Banda y Tanya Charry acompañaron a ‘Rauli’ durante estos días en los que la famosa conductora se ausentó.

El presentador fue el encargado de revelar el motivo por el cual Lili Estefan no pudo estar esta semana en el programa de televisión. “Tanya me acompaña porque, como ustedes saben, Lili no ha estado, está con unas alergias en su casa”, dijo Raúl de Molina de acuerdo a lo reseñado por ‘People en español’.

La alergia la ha mantenido alejada del show, de las redes sociales y en reposo en casa mientras espera su total recuperación para poder volver lo más pronto posible a ‘El Gordo y La Flaca’ en este año en el que celebran su aniversario número 25.

El martes pasado cuando Raúl de Molina comenzó el programa en compañía de Karina Banda fue que le enviaron un mensaje de pronta recuperación a Estefan, quien seguramente no le ha perdido la pista a estas ediciones del show en su ausencia.

“Comenzamos con @rauldemolina y @karinabandatv 📺 le deseamos pronta recuperación a nuestra flakita @liliestefan”, dijeron desde las redes de show de Univision.

Ya en el comienzo de la semana Raúl de Molina había anunciado que su compañera por tantos años no se sentía bien de salud y que por ese motivo Karina Banda era quien lo acompañaba esa tarde.

La suplencia de Banda a Lili Estefan generó algunos comentarios diversos en las redes sociales. Algunos sí estuvieron de acuerdo con su llegada, mientras que otros no compartieron el agrado de verla.

“Karina la más bella karinaaaa”, “Ay no, porque no ponen a Roberto con Karina, 2 bellos, divertidos conductores”, “Bienvienda Karina”, “¿Por qué no invitan a Alejandra?”, “Esa risa de Karina es chillona ya nada más hablan de su vida personal” y “Es muy maluco el programa cuando está ella” son algunos de los comentarios que han dejado los internautas.

Esperemos la pronta y total recuperación de Lili Estefan para verla de regreso a ‘El Gordo y La Flaca’.

Sigue leyendo: