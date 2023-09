Ricky Martin se grabó mientras tomaba el sol como Dios lo trajo al mundo

El cantante Ricky Martin el pasado viernes encendió su perfil de la red social de la camarita, donde supera los 18 millones de seguidores, hecho que terminó aprovechando para colgar un atrevido video que dejó a más de uno perplejo con las imágenes que estaban apreciando.

El puertorriqueño de 51 años presumió lo bien que la estaba pasando en un día soleado, al tiempo que sus fanáticos se emocionaron tras ver que no llevaba nada de ropa puesta. Además, compartió parte del lugar en el que se encontraba, mientras permanecía al borde de una piscina, con el cielo completamente despejado.

“¡Evitando líneas de bronceado! Gracias, de nada”, fueron las palabras que acompañaron el video.

Los usuarios de la red social de la camarita se tomaron unos segundos de su tiempo para opinar sobre el contenido que estaban apreciando, y es que muchos comenzaron a decir que tuvieron que girar su celular para apreciar mejor, pues tenían la esperanza de ver algunos detalles del cuerpo del cantante.

A su vez, otros destacaron que les encantaría ser el sol debido a que se aprecia que está disfrutando de la vitamina D, hecho que sin duda resaltaron más de 20,000 personas en la opción de los comentarios.

“¡Hola Ricky baja la pierna porfa que no te escucho”, “Yo girando el teléfono a ver si se ve algo”, “Claro! Estoy en cuarentena. Recién parida. Sin dormir y me pones esas foto? Creo que me dio un infarto”, “Cuántos están viendo el video con el video girado?”, “Perdóname Diosito por los pensamientos impuros”, “Le hice zoom y tú también, así que no te hagas la loca”, “La frase más repetida del chat ‘Quién fuera sol para calentar ese cuerpo’. El gallinero está on fire hazte cargo”, “Oiga mi hijo, usted está contribuyendo al calentamiento global”, “Ojalá y sus hijos no estén viendo esto, es contenido para adultos”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

Sigue leyendo:

· La foto de Ricky Martin y Christian Nodal juntos que apunta a una colaboración musical

· ¿Quién es Max Barz? Actor porno con el que estaría obsesionado Ricky Martin y se puso en oferta

· Desvelan la posible causa del divorcio entre Ricky Martin y Jwan Yosef