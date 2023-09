Vinícius Jr. mejora en su recuperación y podría estar de regreso para el Derbi ante Atlético de Madrid

El extremo brasileño Vinícius Jr. podría estar recibiendo buenas noticias en los próximos días al reducirse el tiempo de su lesión que lo podría traer de regreso con el Real Madrid para el próximo 24 de septiembre, fecha del Derbi ante Atlético de Madrid.

En rueda de prensa como previa del encuentro de este domingo frente a la Real Sociedad, el DT Merengue Carlo Ancelotti reveló la noticia de Vinícius Jr. asegurando que el atacante regresará al trabajo completo de entrenamiento desde la próxima semana.

“El día preciso no lo sé pero la realidad es que está recuperando muy bien” dijo el estratega italiano frente a los medios.

Tambien comentó que es prioridad del Real Madrid no forzar el regreso de Vinícius Jr. al equipo a fin de evitar una recaída.

“No queremos forzar su recuperación pero la cicatriz está casi completamente bien, está aumentando la carga de trabajo y creo que la próxima semana empezará a hacer una parte de trabajo con el equipo”, añadió Ancelotti.

Lesionado Vinícius desde que el 25 de agosto sufrió en Balaídos una lesión muscular en el músculo bíceps femoral derecho, el delantero trabaja para regresar antes de las seis semanas que marcó el cuerpo médico como tiempo de baja.

Por último Ancelotti se dedicó a bromear sobre la ausencia del jugador Merengue en las nominaciones a los premios The Best, con un comentario que hizo reír a todos los presentes.

“Le vi llorando en el vestuario, le pregunté por lo que ha pasado y me dijo que no le metieron en esta lista (premios ‘The Best’). Estaba muy triste, ha llorado tres o cuatro horas y no hemos sido capaces de pararlo”, finalizó.

