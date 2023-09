Ferran Torres cortó la racha: Barcelona marcó su primer gol de tiro libre después de 867 días [Video]

El FC Barcelona venció cinco tantos por cero al Betis en el partido disputado en Montjuic y que terminó siendo una gran demostración de fútbol del equipo dirigido por Xavi Hernández.

En la victoria el tercer tanto del encuentro lo marcó Ferran Torres, con una particularidad que lo hace especial al resto, se convirtió en el primer gol de tiro libre del Barcelona desde que Leo Messi abandonó el club.

La última vez que el equipo catalán anotó de tiro libre fue el 2 de mayo de 2021 en Mestalla ante el Valencia, una fecha señalada, ya que fue el día en el que Messi alcanzó la cifra de 50 goles de falta.

Desde entonces, pasaron 867 días en los que el Barcelona ha tenido 49 faltas sin éxito con 13 lanzadores distintos.

Messi había si el autor de los últimos 20 tantos de falta directa, pero la marcha del argentino supuso un inicio de una racha negra que Ferran Torres logró acabar.

Y UN DÍA BARCELONA VOLVIÓ A CONVERTIR DE TIRO LIBRE: Ferrán Torres puso el 3-0 ante Betis en #LaLigaxESPN convirtió el primer gol Culé en un partido oficial de falta directa desde el gol de Messi en Mestalla en mayo de 2021.



📺 Mirá #LaLiga por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/tDyfXMbpkP — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2023

Confianza plena

El ex del Manchester City acabó con la sequía azulgrana a balón parado: “No sabía de esta mala racha, lo he sabido luego cuando me lo han dicho. Podría haber sido cualquiera, ya que tenemos grandes lanzadores en la plantilla, pero estoy contento de haber sido yo”.

“Ha venido Cancelo y luego lo he pensado a posteriori. Yo la quería intentar tirar por encima de la barrera pero cuando estás en este estado de gracia hay a veces que hasta sin querer la metes” confesó Torres.

Respondió defendiendo que los goles son un fruto del trabajo que ha estado haciendo todo este tiempo: “Es una motivación para seguir trabajando, todo da sus frutos. Somos un equipo que hemos dado un salto cualitativo muy importante, estamos más consolidados, y el staff está haciendo un gran trabajo”.

Y bromeó sobre si será el lanzador de la siguiente falta al confesar que la metió ‘sin querer’: “Ya veremos, la siguiente la querrá tirar Robert, pero tenemos grandes lanzadores”.

