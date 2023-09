Hombre gana premio que le daría $700 dólares a la semana por el resto de su vida, pero prefiere que le den un solo pago de $500 mil de inmediato

Christopher Watt, de la ciudad de Whitby, Canadá, revisó un boleto raspadito de lotería mientras estaba medio dormido y cansado. Watt vio que ganó un premio que le daría $1,000 dólares canadienses a la semana (unos $738 dólares estadounidenses), pero en ese momento no creyó lo que veía.

El hombre se llevó el premio participando en el juego de lotería Cash for Life.

“Compré este boleto una noche y lo raspé a la mañana siguiente, cuando me di cuenta de que era el ganador. Estaba cansado y medio dormido, así que no podía creer lo que estaba viendo”, dijo el hombre de 51 años.

“¡Tuve que rascarme los ojos un par de veces y miré con más atención!”, añadió.

Cuando el ganador se dio cuenta de que verdaderamente se había ganado un gran premio, decidió llamarle de inmediato a su esposa, quien simplemente no le creyó cuando se lo contó.

“Ella no me creyó, así que la llamé por video para mostrárselo. Estaba encantada. Creo que ella estaba más emocionada que yo. No hemos dormido mucho estos últimos días con toda la emoción”, dijo el suertudo ganador.

El jugador dijo que él y su esposa planean usar su nueva fortuna para comprar una casa más grande y para salir de vacaciones con sus familiares.

Watt pudo haber recibido $1,000 dólares a la semana por el resto de su vida (unos $738 dólares), pero en su lugar prefirió que le dieran un solo pago de $675 mil dólares canadienses (unos $498 mil dólares estadounidenses).

El boleto ganador se compró en la gasolinera Shell en Baldwin Street en la ciudad de Whitby.

