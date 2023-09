Mujeres han tenido que dar a luz en plena frontera entre México y Estados Unidos, en medio de la desesperación por cruzar

Entre el flujo migratorio imparable que avanza hacia Estados Unidos, después de cruzar varios países de América Latina, se encuentran mujeres embarazadas desesperadas que han tenido que dar a luz en la frontera norte de México.

El caso de Erika Lobos, una joven guatemalteca de 20 años que está en la Ciudad de Juárez y que espera cruzar hacia territorio estadounidense, fue reseñado por EFE. Parió hace dos meses del lado mexicano del Puente Internacional Paso del Norte.

Estuvo cerca de llegar a Texas, pero los agentes migratorios de Estados Unidos la regresaron a la ciudad mexicana cuando se le reventó la fuente. Tuvo a su hija en una cafetería cercana, apoyada por oficiales de la policía municipal, porque no llegó la ambulancia a tiempo.

“Ya estábamos a punto de pasar para Estados Unidos, pero se me rompió la fuente y me mandaron hasta abajo del puente y unos oficiales que estaban ahí me ayudaron a tener la niña porque ya no podía esperar la ambulancia”, contó la joven a la agencia.

La situación de Erika es apenas una de las tantas que ocurren en la frontera.

Cientos de indocumentados deciden entregarse a los agentes estadounidenses. Foto: EFE/Luis Torres

“Yo no quería eso para mi hija, yo quise que ella encontrara una buena vida, que tuviera su ropa, pero no sucedió así, me dolía porque mi hija no tenía nada de ropa”, agregó.

La agencia de noticias destaca que en los últimos dos días cientos de extranjeros indocumentados se han arriesgado y cruzan la barricada de alambres de navajas ubicada a lo largo de la frontera. Pero agentes estadounidenses los capturan casi de inmediato.

Laura Oropeza, una migrante de origen venezolano, dijo que hay personas que toman la decisión de entregarse por voluntad propia a las autoridades migratorias de Estados unidos. “Vienen con niños, con familias enteras, y también persona solas que vienen en su travesía”, manifestó.

Erika está en el albergue El Buen Samaritano, administrado por el pastor Jorge Castillo. El religioso dijo que por la tardanza de las citas para solicitar asilo en Estados Unidos son cada vez más son los migrantes que cruzan el río Bravo y se entregan a los agentes, a pesar de los riesgos.

“Mi consejo es que en el pedir está el dar, si vienen con actitud prepotente, de que merecen todo, van a crear caos entre las autoridades. Y esto aún dañaría a la población. Mi consejo es que hagan las cosas bien, a lo mejor es tardado, pero es seguro”, recomendó Castillo.

