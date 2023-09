Canelo Álvarez lanza dura crítica al fútbol y exige mayor apoyo para el boxeo: “He tenido más rating que un partido”

Cada vez falta menos para que se lleve a cabo el combate entre el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez y el estadounidense Jermell Charlo en el T-Mobile de la ciudad de Las Vegas, en Nevada; para este duelo el actual campeón indiscutido de los pesos supermedianos se ha mostrado bastante enfocado en salir victorioso y demostrar que todavía tiene mucho boxeo que ofrecer en los cuadriláteros.

A pesar de este trabajo titánico que ha realizado en los últimos meses, el tapatío conversó con los medios de comunicación para generar polémica ante la falta de apoyo que ha recibido el boxeo en los últimos años dentro de México; asimismo cuestionó que el fútbol reciba un mayor respaldo de las instituciones que él mismo.

Estas declaraciones las realizó el Canelo Álvarez durante una entrevista ofrecida a Molusco TV, donde el peleador mexicano lamentó que el fútbol, que alegó suma fracaso tras fracaso, tenga un mayor apoyo que el boxeo (al que consideró como el deporte que más gloria le ha traído al país azteca a lo largo de su historia); este hecho despertó la molestia del pelirrojo e instó a los mismos a buscar soluciones a este problema.

“Creo que eso me enorgullece mucho porque traigo la bandera del boxeo. Aunque no hayan apoyado al boxeo demasiado, creo que la gloria más grande de México es el boxeo, esa es la verdad. La afición de fútbol es mucho más grande que el boxeo. El fútbol es el deporte más apoyado y con más afición mexicana, fuera de mí, porque yo soy punto y aparte”, expresó.

Para finalizar, el tapatío resaltó que él ha registrado un mayor nivel de ráting en la mayoría de sus combates que muchos partidos de fútbol, por lo que consideró que debe darse un mayor valor al boxeo y a las figuras que están tratando de surgir en el mismo.

“El boxeo no tiene el mismo apoyo que el fútbol ni mucho menos. Yo he tenido más rating que un partido de fútbol, he tenido más rating, pero soy punto y aparte”, concluyó el Canelo.

