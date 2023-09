“Es la mejor manera de protegerla”: Nueva entrenadora española, Montse Tomé, reveló por qué no convocó a Jenni Hermoso

15 jugadoras campeonas del mundo recibieron la convocatoria por parte de Montse Tomé, nueva entrenadora española, en su primera lista oficial con 23 convocadas, pero con la ausencia destacada de Jennifer Hermoso.

Tomé explicó que conversó con Hermoso y se decidió no convocarla. “Creemos que hay que estar cerca de las jugadoras y esta es la mejor manera de protegerla“.

La seleccionadora afirmó después que su equipo cuenta plenamente con Hermoso para próximas convocatorias.

“Jenni es jugadora de fútbol profesional, ama lo que hace, pero este asunto ha trascendido todos los niveles”, explicó Tomé, que no quiso revelar cómo había sido su conversación con Hermoso. “Las conversaciones con las jugadoras no me gustaría hacerlas públicas”, aseveró.

🗣️ @montse_tome, seleccionadora nacional: "Estamos con Jenni en todo y con todas las jugadoras".#JugarLucharYGanar pic.twitter.com/oiqWRjB5Nj — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) September 18, 2023

Respecto a los casos de Mapi León y Patri Guijarro fue clara. “Comienza una etapa nueva. Contador a cero, tenemos muchísimas ganas de poder contar con estas jugadoras”, remarcó.

“Llevo cinco años trabajando con estas jugadoras en otro rol y he sentido el respeto de todas ellas y su confianza”, replicó tras ser preguntada sobre la duda de si era la idónea y de si las futbolistas habían pedido que fuese una de las que se marchase.

“Esa noticia no me ha llegado”, sentenció. “Las jugadoras son profesionales y seguro que van a hacer su trabajo y que lo van a hacer bien”, aseveró posteriormente, afirmando que ninguna jugadora le había pedido no ser convocada.

Diferencias con el anterior entrenador

Al ser cuestionada acerca de si considera que su elección supone una línea continuista de Jorge Vilda, dijo que ha trabajado cinco años con él, pero advirtió de las diferencias. “No soy Jorge Vilda. Soy Montse Tomé, una persona diferente, con una personalidad diferente, con mis valores y mi manera de transmitir el fútbol. No tengo ninguna duda de lo que piensan sobre mí”, apuntó.

“Es un orgullo, tengo muchas ganas. Contamos con una lista de 23 futbolistas que son las mejores con las que podemos afrontar una competición nueva que nos prepara para estar en los Juegos. Comienza una etapa nueva y vamos a generar una atmósfera de trabajo profesional, ambición y con muchas ganas de ganar”, apuntó.

Y cerró: “Me siento capacitada en el contexto de selección. Tengo confianza en mi trabajo y tengo ganas de comenzar la concentración, tenemos a las mejores del mundo, que han sido campeonas del mundo y parece que no ha pasado nada con todo lo que cuesta”.

👉 Esta es la 𝗹𝗶𝘀𝘁𝗮 para las dos primeras jornadas de la #UWNL



🇪🇸 La @SEFutbolFem se medirá a 𝗦𝘂𝗲𝗰𝗶𝗮 𝘆 𝗮 𝗦𝘂𝗶𝘇𝗮.#JugarLucharyGanar pic.twitter.com/ruBcpt0MA0 — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) September 18, 2023

