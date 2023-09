Marilyn Manson es sentenciado por sonarse la nariz sobre una camarógrafa

Tras sonarse la nariz sobre una camarógrafa en un concierto de 2019 en Nueva Hampshire, Marilyn Manson fue sentenciado a 20 horas de servicio comunitario y a pagar una multa de $1,400 dólares. Por el cargo de delito menor, el rockero, de 54 años, había querido presentarse en su audiencia vía videollamada, pero la petición fue rechazada y el juez exigió que estuviera físicamente en la sala del tribunal en Laconia donde finalmente se leyó el veredicto.

En cuanto a las horas de servicio comunitario que le fueron asignadas, el juez acordó permitir que Manson realizara sus acciones en California. En sus declaraciones a la prensa, Manson señaló que podría optar por trabajar con personas en rehabilitación y que tiene que presentar pruebas que constaten su servicio comunitario antes del 4 de febrero.

En el tribunal, Manson -cuyo nombre verdadero es Brian Warner- fue acusado de dos delitos menores de agresión simple derivados de un incidente con una camarógrafa en un concierto en el Bank of New Hampshire Pavilion en Gilford el 19 de agosto de 2019. Manson, en un acuerdo de culpabilidad negociado con los fiscales, no refutó el cargo que lo acusaba por sonarse la nariz sobre la mujer. Sin embargo, la otra acusación que alegaba que le escupió a la camarógrafa, fue desestimada por la fiscalía.

El incidente de Marilyn Manson con la camarógrafa

Según una declaración jurada de la policía, Manson fue a la camarógrafa Susan Fountain, acercó su rostro a su cámara y escupió “una gran flema”. Ella terminó con saliva en ambas manos. Manson se acercó a ella nuevamente más tarde, arrodillándose y tapándose una fosa nasal antes de soplarse un moco que cayó en los brazos y las manos de la camarógrafa. Ante aquel inesperado comportamiento, Fountain a través de un comunicado definió el episodio como “la cosa más repugnante que un ser humano podría haber hecho”.

Manson “sopló una cantidad significativa de moco sobre Fountain”, dijo en una declaración jurada un sargento de policía que revisó el video del concierto. Después de eso, la vista de la cámara cambia y se puede ver a Manson “señalar y reírse de Fountain mientras ella baja y se marcha”, describió la declaración.

