Madonna es comparada con Marilyn Manson tras una transformación en su rostro que dejó a muchos asombrados

La cantante Madonna vuelve a convertirse en tendencia luego de un particular video de cinco segundos que compartió en la red social de TikTok, donde habría mencionado que si la ropa íntima que lanzaría a un cesto no caía dentro, pues se estaría declarando “gay”.

El post en menos de 24 horas ha superado los 15 mil comentarios, no solamente por esta presunta declaración luego que se hubiese rumorado que posiblemente ella tendría una supuesta relación amorosa con Tokischa, tras haberlas visto besándose en público.

Otras de las expresiones que también inundaron la cajita de comentarios fue el lugar donde grabó el audiovisual donde se le ve que está aparentemente en uno de los baños de su mansión. Sin embargo, no fue lo único porque su aspecto físico también fue censurado, debido a que ahora luce su cabello color fucsia y su rostro no se ve como de costumbre. Por ello, recibió críticas y dijeron que se parece a Marilyn Manson.

Los comentarios sobre este video no se han hecho esperar, y aunque se habría definido su orientación sexual, pues aparentemente a muchos no les importaría eso, debido a que en diversas ocasiones ha sido visto al besarse en la boca con otras mujeres.

Sin duda, los más resaltantes fueron las comparaciones que le hicieron con Manson, y es que varios consideraron que podría ser por sus cejas que para grabar el audiovisual no se le ven maquilladas, tal es la situación con Marilyn en algunas oportunidades, dejando así definido su estilo.

“¿Quién es esa señora tan rara?”, “Su cara”, “Marilyn Manson”, “La veo y no puedo creer que sea Madonna”, “No creo que esté envejeciendo felizmente”, “Tiene un aire a Marilyn Manson“, “Yo pensaba que era Marilyn Manson”, “En los 80’s decían que era una reencarnación de Marilyn Monroe, algo así”, “Qué bueno que no fui la única que lo pensó”, “Es la falta de cejas, estoy segura“, “Qué te has hecho?”, “Pero es Madonna? La verdad”, fueron algunas de las expresiones que se generaron por el post.

