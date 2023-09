Ni Pepe en sus mejores tiempos: La criminal patada de un jugador que lesionó a dos contricantes en partido de primera división del fútbol de Honduras (Video)

Una brutal patada terminó lesionando a dos jugadores del Olimpia en el partido por la octava jornada del Torneo Apertura de Honduras contra el Marathon. El futbolista André Orellana, que al parecer se le incorporó el espíritu del aguerrido defensor portugués Pepe, realizó una entrada criminal a los futbolistas Germán Pineda y Carlos Mejía.

Como se pudo ver en el clip viralizado en redes sociales, el colegiado Selvin Brown, no dudó y mostró la roja directa al jugador por juego “brusco y grave”.

“Creo que fue una jugada donde me ganó el impulso y el coraje por el partido (…) Germán Mejía me dijo que no pasaba nada, que él me quiere y que era parte del juego, que no pierda mi ADN y que siga trabajando, que tengo mucho para seguir creciendo. Y hablé con el profe también. Y bueno solo pedir disculpas a ambas instituciones, tanto al Marathón como Olimpia”, dijo el futbolista en declaraciones al medio diez.

La nota curiosa es que Orellana es un jugador cuya ficha pertenece al Olimpia y se encuentra cedido en Marathón. Es decir, casi termina las carreras de dos de compañeros de equipo.

Finalmente, el partido fue ganado por Olimpia por la mínima diferencia gracias a un gol de Kevin Josué López al minuto 84.

