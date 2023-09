Rafa Nada confiesa que le gustaría ser presidente del Real Madrid: “La vida da muchas vueltas”

El icónico tenista español, Rafa Nadal, quien es conocido públicamente como uno de los socios de mayor renombre que tiene el Real Madrid, ha confesado que no descarta la idea y que de hecho le gustaría, llegar a ser presidente de dicho club en el futuro, aunque reconoció que actualmente el cargo está en las mejores manos con Florentino Pérez.

“¿Si quiero ser presidente del Real Madrid? No lo sé. Prometo que no es un sueño, pero creo que sí me gustaría. Pero hay muchas cosas. A día de hoy tenemos el mejor presidente posible. Después, lo que pueda pensar hoy puede no ser lo que pueda pensar mañana. Y después que la vida da muchas vueltas. Además uno tiene que saber si está capacitado para hacer según qué tipo de cosas”, expresó el exnúmero 1 del ranking ATP al medio Movista Plus.

Rafa Nadal (I) recibió el Premio Laureus Sport for Good Society de la mano de Florentino Pérez (M) en nombre de la Fundación Real Madrid en 2022. Crédito: Handout/Laureus | Getty Images

En ese sentido, aclaró que no es una idea que haya surgido de él y que solo estaba respondiendo preguntas de la prensa, al tiempo que reconoció no sentirse capacitado actualmente para ocupar dicho cargo.

“Soy realista conmigo mismo, sé mis limitaciones y en eso no sé si sería capaz o no, el tiempo dirá. Florentino nunca me lo ha preguntado, creo que ustedes se montan películas. No creo que cumpla los requisitos para presentarme, soy socio de honor pero hasta ahí“, puntualizó.

Rafa Nadal quiere a Kylian Mbappé en el Santiago Bernabéu

Por otra parte, el tenista ganador de múltiples ‘Grand Slam’ se refirió al tema de Kylian Mbappé e indicó que sí le gustaría que el Madrid lo fichara: “Estoy esperando a Mbappé con los brazos abiertos, no tengo ningún problema con él, lo contrario. Feliz de que viniera. Claro que me gusta. ¿A quién no le gusta?. No le guardo rencor por no haber venido todavía. ¿Qué obligación tenía de venir?”.

“El Madrid es el Madrid y es más grande que cualquier jugador pero Mbappé no tiene la obligación de venir cuando los aficionados queremos que venga. Si tiene que venir, lo sabrá él primero y después los que lo tengan que saber. Veremos qué ocurre. Y si viene, ningún rencor, todo lo contrario. Agradecimiento porque seguro que venga cuando venga, si viene, lo hará habiendo renunciado a mucho dinero”, enfatizó.

Por último, se tomó el tiempo para hablar del inicio de campaña que viven los dirigidos por Carlo Ancelotti y aprovechó para elogiar a algunos jugadores: “De momento ha ganado todo, ha empezado bien. Estamos muy al comienzo de la temporada. El Madrid, de entrada, ha tenido un problema grave y es que pilares muy importantes del equipo se han lesionado. Aún así, de momento, van bien“.

“Veremos qué pasa. Las cosas empiezan de una manera y pueden acabar de otra, cosas que no pintan bien terminan muy bien. La magia del deporte es que es impredecible. El Madrid ha hecho un fichaje espectacular con Bellingham, ha caído en gracia total. Pienso que un delantero más iría bien, no soy iluso“, sentenció.

