Ya se viene el mejor baloncesto del mundo: Conoce las fechas más relevantes de la temporada 2023-2024 de la NBA

El próximo 24 de octubre comenzará el mejor baloncesto del mundo, el de la NBA, y ya los preparativos en los equipos está en marcha para la temporada 2023-2024. La semana que empieza la pretemporada y los jugadores retomarán su rutina de entrenamientos en sus respectivas franquicias.

Desde el próximo martes 26 de septiembre los equipos que tendrán pretemporada en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, comenzarán a concentrarse para y al día siguiente se abrirán los campos de entrenamiento.

Entre los juegos más llamativos de la pretemporada están los del 5 y 7 de octubre, cuando los Dallas Mavericks y los Minnesota Timberwolves se enfrenten en Abu Dabi mientras que, en paralelo, Los Angeles Lakers y los Golden State Warriors jugarán en San Francisco, Estados Unidos, el mismo día 7. El 8 de octubre verán acción los Toronto Raptors vs. Sacramento Kings, los Milwaukke Bucks vs. Chicago Bulls, Philadelphia 76ers vs. Boston Celtics y los Memphos Grizzlies vs Indiana Pacers.

Por su parte, el equipo defensor Denver Nuggets se enfrentará el martes 10 de octubre con los Phoenix Suns. La pretemporada terminará el próximo 20 de octubre con el llamativo encuentro entre los Golden State Warriors y los San Antonio Spurs.

El 24 de octubre será la jornada inaugural de la temporada regular de la NBA 2023-2024 y el 20 de abril de 2024 comienzan los playoffs. Para el 6 y 7 de mayo se tienen programadas las semifinales de conferencia, con un posible adelanto para el 4 y 5 de mayo.

El 21 y 22 de mayo comenzaría las finales de conferencia (posible adelanto al 19 y 20 de mayo) mientras que el 6 de junio del año que viene comenzarían las finales de la NBA con un juego 7 proyectado para el 27 de junio, de ser necesario.

Sigue leyendo:

–Quieren el bicampeonato: Las Vegas Aces avanzan a semifinales de la WNBA tras eliminar a las Chicago Sky

–LeBron James y Stephen Curry están entre los jugadores exentos a la nueva norma de gestión de cargas de la NBA

–Gareth Bale se une a Michael Jordan y Stephen Curry como estrellas invitadas en el videojuego de golf PGA Tour 2023