El público reacciona a la revelación de sexo del bebé de Francisca

Finalmente, se revela el sexo del bebé que espera Francisca. En una ceremonia que comparte con sus compañeros de ‘Despierta América’ que fue transmitida mediante el programa de televisión se dio a conocer que la dominicana está en la dulce espera de otro varón, quien en febrero de 2024 llegará al mundo para ampliar la familia.

La presentadora de televisión en sus redes sociales también comparte parte de lo que vivieron en ese momento en el show de Univision y los comentarios de los internautas no se han hecho esperar.

Muchos celebran que la dominicana va a tener a otro varón, mientras que otros manifiestan sus diversos puntos de vista sobre este segundo embarazo de la conductora y hasta dicen que es una ‘tontería’ el asunto de las revelaciones de sexo.

“Mucho show. Todo el día haciendo escándalo para algo simple”, “Por fin se acabó el show, ahora a pasar el año hablando de lo mismo” y “Ya no saben qué más hacer, deberían de quitar ese programa” son algunos de los comentarios negativos que recibe la presentadora.Sin embargo, los mensajes positivos, de felicitaciones y alegrías predominan en la publicación.

“Todos éramos team girl. Pero lo importante es que venga sanito. Bendiciones”, “Queríamos una niña la mayoría para que tuvieras la parejita, pero sabemos que igual se aman lo que venga”, “Va a tener dos guapos varones”, “Otro niño, bueno que venga en Salud es lo importante. Seguimos buscando la hembra” y “Yo desde que la vi sabía que era varón por la forma de su barriga puyua por qué las hembras son más redonditas, lo importante es que todo salga bien. Bendiciones” son algunos de esos otros mensajes que le han compartido a Francisca por este bebé que está en camino.

Hace unas semanas en una entrevista la dominicana contó que preferiría tener niñas y dio una explicación de la razón.

“Yo prefería tener niñas porque siento que los niños son de las esposas; o sea, ahorita Gennaro se casa y se va y es de su esposa. Y las Navidades va a ser donde la esposa diga y con la mamá de la esposa, y eso es la parte egoísta mía de nunca perderlo”, dijo la mamá de Gennaro.

Sin embargo, señaló que Dios cambió sus planes y que ya con este embarazo no tenía ninguna expectativa en cuanto a si era niña o niño.

“Yo tenía una expectativa y Diosito me cambió completamente el plan, y me mandó un varoncito y ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Yo entendía que mi vida iba a ser llena de niñas, pero Dios me mandó un varoncito, entonces yo digo, Dios sabe lo que yo quiero, pero él me da lo que yo necesito y lo que él sabe que es mejor para mí; entonces ya estoy sin expectativa de que si sea niña o niño”, precisó.

