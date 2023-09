‘Despierta América’ publica foto de Francisca y los internautas la acusan de usar muchos filtros

Una foto del rostro de Francisca hace su aparición en la cuenta de Instagram de ‘Despierta América’. La presentadora dominicana posa con sus trenzas africanas, pestañas y maquillaje desde el asiento delantero de un auto y esto ha generado algunos comentarios en su contra.

Tras ver la fotografía, algunos internautas aseguran que a Francisca, quien actualmente está embarazada de su segundo bebé, abusa de los filtros, al menos en esta imagen que comparte el programa de Univision y hasta la señalan por no ser una persona ‘auténtica’.

A continuación, algunos de los comentarios que han dejado. “Con MUCHOS filtros cualquiera se ve así”, “Pero no le pongan tanto filtro”, “¿Auténtica en qué?”, “Demasiados filtros”, “Los filtros hacen maravillas” y “Tremendo Photoshop” le han dicho.

Francisca habla de su embarazo

Hace unas semanas Francisca contó al mundo que está en la espera más dulce y que en febrero de 2024 tendrá a su segundo bebé en brazos. La dominicana resaltó que en ese momento tenía 12 semanas de embarazos y luego fue preguntada en redes sociales el motivo por el que no contó de su estado desde el principio y hasta le dijeron que las personalidades de la televisión siempre quieren ocultar sus embarazos.

“Yo en mi caso, que este es mi segundo embarazo, no he ocultado ni escondido. Al contrario: inmediatamente yo me entero mi primera reacción es contarle a toda la gente que yo quiero, a toda la gente que yo amo, que Dios me dio la oportunidad de crear vida. Un embarazo es definitivamente un milagro”, dijo Francisca en principio.

Asimismo, más adelante detalló que ella sigue la tradición de esperar el tiempo prudencial, es decir los tres primeros meses, para poder compartir la noticia con todo el mundo. “Hay que esperar que pasen esas semanas que pueden ser críticas para poder compartir la noticia de que estas embarazadas. Dios guarde y proteja, pero la realidad es que muchas mujeres pierden los embarazos antes de los tres meses. Hay que tener mucho cuidado con eso”, precisó luego.

