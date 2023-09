Estos son algunos de los nominados a los Latin Grammy que se llevarán acabo el 16 de noviembre en España

El próximo 16 de noviembre se llevará acabo la edición 24 de la entrega anual del Latin Grammy, la cual saldrá de Estados Unidos para realizarse en tierras españolas. Antes de compartir la lista de nominados de este años hay que agregar que para dicha gala se han agregado tres nuevas categorías, estas son: Compositor del Año, Mejor Canción Cantautor, y Mejor Interpretación Urbana en Lengua Portuguesa.

Arrancamos con los nominados de este año en la categoría Compositor del Año, la cual incluye creadores que trabajan en diversos géneros, éstos son: Édgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Felipe González Abad, Manuel Lorente Freire, Horacio Palencia y Elena Rose.

Para la categoría de grabación del año hacemos aquí una mención especial para el tema “Ojos Marrones” del cantautor venezolano, Lasso, cuya música siempre se ha destacado por la autenticidad de este artista que le ha dado tanto a su público como a la industria en temas impecables como: “Subtítulos”, “Un millón como tú” y “Hasta ese día”, entre muchas otras más.

También es importante alabar que el estilo y la voz de Lasso es única dentro de una industria en donde mucho se copia y se repite.

Grabación del Año

“No es que te extrañe” – Christina Aguilera

“Carretera y manta” – Pablo Alborán

“Déjame llorarte” – Paula Arenas con Jesús Navarro

“Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53” – Bizarrap con Shakira

“Si tú me quieres” – Fonseca & Juan Luis Guerra

“Mientras me curo del cora” – Karol G

“De todas las flores” – Natalia Lafourcade

“Ojos marrones” – Lasso

“La fórmula” – Maluma & Marc Anthony

“Despechá” – Rosalía

“Correcaminos” – Alejandro Sanz con Danny Ocean

Para la categoría de Álbum del Año es importante destacar que todos los materiales discográficos que entraron en esta categoría son meritorios y aunque desconocemos cuál será el resultado final aquí destacamos el trabajo que realizó Natalia Lafourcade con su “De todas las flores”, disco inédito que contiene 12 canciones.

Escuchar el disco de Lafourcade es un verdadero deleite, porque estamos dentro de un diario personal en donde se exploran diversas emociones que van desde lo más vulnerable hasta el amor, lo místico, el desamor y podríamos decir que hasta la naturaleza, toda la pieza es una verdadera obra de arte musical que desde la primera tonada te sumerge en el poder creativo de una artista de la música.

Álbum del Año

La cu4rta hoja – Pablo Alborán

A ciegas – Paula Arenas

De adentro pa afuera – Camilo

Décimo cuarto – Andrés Cepeda

Vida cotidiana – Juanes

Mañana será bonito – Karol G

De todas las flores – Natalia Lafourcade

Play – Ricky Martín

Eadda9223 – Fito Páez

Escalona nunca se había grabado así́– Carlos Vives

Una de las categorías más difíciles de este año será la de Canción del Año, la cual cuenta con hombres fuertes en su lista de nominados.

No cabe dudas de que muchos creen e incluso esperan que Shakira levante el gramófono ya sea por “Acróstico” o “Music Sessions #53”, temas que han sonado en las radios y en las plataformas digitales desde que salieron al mercado musical. Sin embargo, también es cierto que la música regional mexicana viene haciendo un gran trabajo gracias a sus talentosos exponentes, razón por la cual no hay que apartar los ojos de “Ella Baila Sola”, tema de Estalbon Armado y Peso Pluma.

Canción del Año

“Acróstico” – Kevyn Mauricio Cruz Moreno, L.E.X.U.Z, Luis Fernando Ochoa & Shakira,

compositores (Shakira)

“Amigos” – Pablo Alborán & María Becerra, compositores (Pablo Alborán con María

Becerra)

“De todas las flores” – Natalia Lafourcade, compositora (Natalia Lafourcade)

“Ella baila sola” – Pedro Julian Tovar Oceguera, compositor (Eslabon Armado, Peso Pluma)

“NASA” – Édgar Barrera, Camilo & Alejandro Sanz, compositores (Camilo & Alejandro

Sanz)

“Ojos marrones” – Luis Jiménez, Lasso & Agustín Zubillaga, compositores (Lasso)

“Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53″ – Santiago Alvarado, Bizarrap, Kevyn Mauricio

Cruz & Shakira, compositores (Bizarrap con Shakira)

“Si tú me quieres” – Fonseca, Yadam González & Yoel Henríquez, compositores (Fonseca &

Juan Luis Guerra)

“TQG” – Kevyn Mauricio Cruz, Karol G, Ovy On The Drums & Shakira, compositores (Karol

G con Shakira)

“Un x100to” – Bad Bunny, Édgar Barrera, Marco Daniel Borrero & Andrés Jael Correa Ríos,

compositores (Grupo Frontera con Bad Bunny)

Para ver la lista completa de nominados en las 56 categorías, por favor, visite LatinGRAMMY.com.

Sigue Leyendo más de los Latin Grammy aquí:

· Conoce el lugar en Sevilla, España, donde se realizará la próxima edición de los Latin Grammy

· Confirmado, los Latin Grammy 2023 se entregarán en Sevilla, España, el 16 de noviembre

· La siguiente edición de los Latin Grammy se realizará en España