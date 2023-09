Gerard Piqué revela todos los detalles de su oscuro pasado en la vida nocturna española

El exfutbolista del FC Barcelona y presidente de la Kings League, Gerard Piqué, es considerado como una de las figuras más importantes dentro del balompié español de los últimos 20 años gracias a su impresionante capacidad deportiva dentro del conjunto blaugrana; a pesar de esto también es recordado por diversos temas extradeportivos que realizó en sus primeros años como jugador profesional.

Lo que sucede es que durante una transmisión con el influencer Ibai Llanos, el zaguero de 36 años decidió revelar todos los detalles sobre las escapadas que realizó cuando tenía apenas 19 años y todavía jugaba en el Zaragoza; fue en ese momento (y tras su cesión por el Manchester United) que logró ganar una importante continuidad en el terreno de juego que posteriormente le brindaría el protagonismo necesario para ser un titular indiscutible de los blaugrana.

“En Zaragoza había un local escondidito, un bar pequeño, ahí en el rinconcito. No te veía nadie. Se llamaba El Buscón, no sé si existe aún. El Buscón. No sabes lo que era. Hacía de DJ y todo”, expresó Piqué en el streaming con el creador de contenido español y principal socio de la Kings League.

“Yo era el dueño, pero por detrás. No daba la cara, no era el testaferro, era otro y yo estaba por detrás. Servía copas… hacía de todo ahí”. Es que Zaragoza… Zaragoza es Zaragoza, tío. Fueron mis primeras experiencias…”, añadió.

Las celebraciones que realizó el futbolista catalán nunca fueron ocultas para sus aficionados e incluso se hizo famosa la “fiesta clandestina” que realizó en un importante local de Cataluña junto con varios de sus excompañeros del FC Barcelona en noviembre de 2022.

Gerard Piqué sigue inmerso en la polémica por su relación con Clara Chía Martí, mujer por la que abandonó a la cantante colombiana y madre de sus hijos, Shakira; desde ese momento se ha dedicado a fortalecer su nuevo noviazgo y trabaja en seguir impulsando a la Kings League a nuevas fronteras.

