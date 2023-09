Hombre compra boleto de lotería porque era del color favorito de su nieta y gana $2 millones de dólares

Un afortunado hombre de Illinois le pegó al gordo en la lotería y se llevó un gran premio de $2 millones de dólares. Todo gracias a que compró un boleto raspadito que solo le costó $20 dólares y que era del color favorito de su nieta.

El nombre del juego en que participó es Payout Instant Ticket. El jugador decidió mantener su identidad en secreto.

“Mi esposa y yo paramos a cargar gasolina y recogí un billete raspadito. Ella dijo: ‘No lo raspes delante de mí, tengo mala suerte’. Así que una vez que regresamos a casa, raspé el boleto solo y no podía creerlo”, dijo el suertudo ganador.

Ahora que cuenta con su nueva fortuna, el jugador dice que se retirará de inmediato.

“Cuando le conté a mi jefe la noticia de mi retiro, no estaba contento. Me preguntó: ‘¿Qué se necesitas para que te quedes?’. Me reí entre dientes y dije: ‘¡$2 millones de dólares!'”. dijo el feliz ganador.

El hombre dice que decidió comprar el juego raspadito de Payout Instant Ticket porque le llamó la atención el color rosado del boleto.

“Elegí el billete rosa porque es el color favorito de mi nieta. Todos los años llevo a mi familia al Chicago RV & Camping Show. Después de ganar hoy, ella me preguntó: ‘Abuelo, ¿cuándo puedo ir a dar un paseo en tu nueva casa rodante?’ Entonces, supongo que me compraré una casa rodante ahora’”, dijo el hombre.

