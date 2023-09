McDonald’s beca a 31 estudiantes hispanos excepcionales en los Estados Unidos

McDonald’s dio a conocer que 31 estudiantes hispanos en Estados Unidos están emprendiendo su camino universitario, luego de recibir un total de medio millón de dólares como beneficiarios de la Beca Nacional HACER.

HACER fue fundada en 1985 por McDonald’s y se ha convertido en uno de los programas más grandes con becas universitarias y recursos para hispanos, otorgando más de $33 millones de dólares a más de 17,000 estudiantes en todo el país.

Ya en su 38º año, el programa de becas continúa brindando oportunidades educativas para ayudar a reducir la brecha que existe para los estudiantes hispanos que desean ir a la universidad.

Estudios recientes han revelado una tendencia prometedora que muestran que el número de estudiantes hispanos que buscan seguir una educación universitaria está aumentando de manera constante año tras año.

Las proyecciones indican que para el año 2026, la inscripción universitaria entre los hispanos superará los 4 millones de estudiantes, con una tasa de crecimiento que superará en más del 10% a cualquier otro grupo racial o étnico. No obstante, pese a esta tendencia ascendente en inscripciones, sigue habiendo una disparidad persistente en las instituciones universitarias de cuatro años, donde la tasa de graduación de los hispanos es un 13% inferior a la de sus pares blancos no hispanos.

Según una encuesta del Pew Research Center realizada en 2021, las razones principales citadas por la mayoría de los estudiantes hispanos sin un título universitario y que actualmente no están inscritos en una institución educativa son la necesidad de contribuir al apoyo financiero de sus familias y la incapacidad de costear una carrera universitaria de cuatro años.

“Todos merecen una oportunidad para ir en busca de sus sueños. Reconocemos los obstáculos financieros que enfrentan muchos estudiantes y sus familias para seguir una educación universitaria, y es por esto que McDonald’s y nuestros Dueños/Operadores hispanos continúan comprometidos con invertir y promover oportunidades educativas”, dijo Richard Castro, un Dueño/Operador de McDonald’s y

presidente de la beca nacional HACER.

Jóvenes hispanos beneficiados en 2023:

Texas

· Amy Marquez de Riesel, asistirá a la Texas State University

· Cristal Hernandez de Garland, asistirá a la University of Texas at Arlington

· Damian Brown de Corpus Christi, asistirá a la Stephen F. Austin State University

· David von Paumgartten de Buda, asistirá a The University of Texas, Dallas

· Francelis Santiago Moreno de San Antonio, asistirá a la Universidad de Puerto Rico Recinto de Carolina

· Karen Abad de Houston, asistirá a la Carnegie Mellon University

· Marcela Mata de Mount Pleasant, asistirá a la Penn State University

· Matthew Lucio de Brownsville, asistirá a The University of Texas, Austin

· Vanessa Veloz de Mineola, asistirá a The University of Texas, Dallas

· Victoria Blankenship de Sherman, asistirá a Texas A&M University, College Station

California

· Danna Chavarin de Sylmar, asistirá a California State University of Northridge (CSUN)

· Maya Prieto de San Pedro, asistirá a California State University, Long Beach

· Paola Chavez de Tulelake, asistirá a la Shasta College

· Sahid Mendoza de Delhi, asistirá a la University of California, Merced

· Samuel Rodriguez de San Leandro, asistirá a la University of California, Riverside

· Vianna Chavez de Riverside, asistirá a la University of California, Los Angeles

· Yulianna Valdez de Montague, asistirá a la Shasta College

Connecticut

· Roselyn Nahuatlato de West Haven, asistirá a la Northeastern University

· Valentina Salazar de Unionville, asistirá a la University of Connecticut

Minnesota

· Ashley Sosa Bustillos de Brooklyn Center, asistirá a la St. Catherine University

· Ashley Villar de Rochester, asistirá a la University of St Thomas. St Paul Minnesota

New Jersey

· Jaden McClarnon de Holmdel, asistirá a la Pennsylvania State University

· Jordana Romero-Jimenez de Scotch Plains, asistirá a la Seton Hall University

Florida

· Salomon Bibas de Miami, asistirá a la University of Florida

Illinois

· Lilia Rodriguez de Hampshire, asistirá a la Illinois State University

Indiana

· Ariana Gualajara de Winamac, asistirá a la Ball State University

Kansas

· Robin Robles de Overland Park, asistirá a la Creighton University

New Hampshire

· Vanessa Flanders de Gilford, asistirá a SUNY Cortland

Pennsylvania

· Angie Espinoza de Tobyhanna, asistirá a la University of Pittsburgh

Rhode Island

· Anjelica Guarcas de Providence, asistirá a la Bentley University

Washington

· Vanessa Hernandez Crisostomo de Vancouver, asistirá a la University of Washington, Seattle Campus

