“No debí haber peleado”, Canelo Álvarez se arrepiente de su enfrentamiento ante Dmitry Bivol

Ya pasó más de un año desde la segunda derrota en la carrera de Saúl “Canelo” Álvarez. Aquel 7 de mayo de 2022 el ruso Dmitry Bivol se llevó la victoria ante el mexicano por decisión unánime en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

A pesar de todo el tiempo transcurrido desde la pela, Canelo sigue dolido ante esa derrota. Tanto que hace poco admitió que se arrepiente de haber peleado en aquella oportunidad. “Me dolió muchísimo, me caló porque no tuve que haber perdido, soy mejor peleador que él simplemente. No debí haber peleado”, comentó el tapatío en una entrevista con Hugo Sánchez para Star+.

Canelo aqueja su derrota a una lesión que lo venía molestando desde hace tiempo, y aseguró que no estaba bien físicamente. Por lo que no debió aceptar subir al ring con Bivol.

“No estaba físicamente al 100%, mi mano no me funcionaba al 100%, no pude entrenar al 100 por ciento. Una semana antes me quebraron una costilla entrenando y aun así como peleador dices: ‘No pasa nada, no pasa nada, cuando sientes que las puedes todas'”, explicó el boxeador durante la charla.

“No debí haber peleado, debí haber atrasado esa pelea. Esa espina está ahí siempre, no se ha sacado, sigue ahí”, concluyó el oriundo de Guadalajara.

Por otra parte Canelo comentó que tienen tiempo intentando pautar una revancha con el boxeador ruso. Sin embargo Bivol no ha mostrado el más mínimo interés en volver a subir al ring con Canelo. Es por eso que el mexicano decidió no insistir y concretar una pelea con Jermell Charlo. La cual se dará dentro de muy poco el 30 de septiembre.

“Quisimos hacer la revancha y se empiezan a creer que merecen más, empiezan a hacer difícil las negociaciones. Por una u otra cosa no se dio y seguí mi camino, pero la espinita siempre está ahí”, aseguró Álvarez.

En la misma entrevista Canelo aseguró que ya visualiza su retiro dentro de un par de años. Sin embargo hay un par de cosas que quiere hacer como boxeador antes de colgar los guantes, y una de ellas es pelear en el Estadio Azteca.

Por ahora el boxeador de 33 años se sigue enfocando en su pelea el próximo 30 de septiembre en el T-Mobile de Las Vegas ante Jermell Charlo. Una de las más esperadas del año, pues será una batalla entre indiscutibles en sus respectivas categorías.

