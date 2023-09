Victor Wembanyama confirma su participación con Francia en los Juegos Olímpicos de París 2024: “Triunfar allí sería una gran historia”

El próximo verano se llevarán a cabo los Juegos Olímpicos en París y el equipo de baloncesto de Francia quiere hacer historia en casa y romper con una seguidilla de siete medallas de oro del equipo estadounidense en esta disciplina.

Para lograr esto el combinado francés deberá reunir a sus máximas estrellas, entre ellas el joven sensación Victor Wembanyama. Quien desde ya ha confirmado su presencia en los JJOO de París 2024.

“Por supuesto que estaré presente en los Juegos Olímpicos. Triunfar allí sería una gran historia, y no habrá otro objetivo que el oro”, contestó Wemby durante el documental Un1que.

Victor Wembanyama / Getty Images

El jugador de apenas 19 años ha disputado oficialmente un solo encuentro con la selección francesa. En lo que fue su debut el pasado noviembre de 2022. En aquella oportunidad fue un encuentro clasificatorio para el Mundial 2023 ante Lituania.

El quinteto francés se impuso a su rival con pizarra de 65-90. Con Wembanyama como jugador más destacado anotando 20 puntos (6 de 13 en tiros de campo, 1 de 2 en triples y 7 de 7 en tiros libres), 9 rebotes, 1 asistencia y 1 robo.

Además Wemby ya sabe lo que es ganar con la casaca francesa. Pues en 2019 fue parte del equipo Sub-16 de Francia que disputó el EuroBasket de la categoría en Italia. Su equipo se pudo quedar con la medalla de plata en aquel evento. Mientras que en 2021 volvió a ganar la presea de plata en el Mundial Sub-19 tras perder la final ante Estados Unidos.

En el reciente Mundial de Basket Wembanyama no participó con la selección francesa para evitar el riesgo de lesiones, tomando en cuenta que tendrá su debut en la NBA dentro de muy poco. el seleccionado francés hizo un papel muy bajo y quedó eliminado en fase de grupos. Ante esta participación el joven pívot se manifestó al respecto.

“Vi la Copa del Mundo y el resultado fue decepcionante. Sin embargo, no estoy preocupado. No tengo ningún juicio definitivo, yo no estaba en el equipo y está en manos de jugadores de primer nivel. Esto no altera la oportunidad de hacer algo grande en París el año que viene”, confesó.

Expectativas de Wembanyama con los Spurs en su primer año en la NBA

Victor Wembanyama fue el pick número uno en este draft y en la NBA hay grandes expectativas sobre su debut. Pues se perfila como uno de los mejores novatos de los últimos 20 años. Ante este peso que llevará desde inicio de la campaña, el francés dejó claro que tiene las metas claras con los Spurs.

“El arranque ideal sería llegar a los playoffs, aunque lo más bonito es no saber lo que puede pasar. Espero que me sorprenda y que sea precioso”, comentó Wemby.

