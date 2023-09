Belinda posa con un sexy vestido negro con aberturas y ceñido a su figura

La cantante Belinda el pasado martes en horas de la noche terminó cautivando a miles de seguidores con el más reciente contenido que hizo público, siendo así como aprovecha que tiene a más de 16 millones de personas en la red social de la camarita.

La intérprete de ‘Luz sin gravedad’ posó muy sensual con un corto vestido negro más arriba de las rodillas, al tiempo que su atuendo impactó con la gran cantidad de aberturas, mientras que llevó su cabello suelto y unas botas rojizas que le dieron un toque delicado a su look.

“Ni una torta come ella vea?”, “Eres lo que hacía falta para mostrar como se reconoce el verdadero valor y admiración por el Arte Drag, te amo”, “La princesa del pop latino presente”, “Me encanta todo”, “Tu voz es una fuente constante de inspiración y tus actuaciones siempre transmiten una gran pasión”, “Te amo Beli espero en Dios algún día conocerte y vengas pronto a Guatemala”, “La más hermosa y Diosa”, “Eres la más linda”, “La más Beli, no hay nadie que te ame más que los geis”, “Mi amor platónico mujer bella número uno”, “Por qué eres tan perfecta por qué? No entiendo”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

Belinda da un nuevo paso en su carrera

“A lo largo de mi carrera musical he tenido la suerte de cruzarme con personas maravillosas, pero también con situaciones difíciles e inesperadas que no permitieron que pudiera llevar mi potencial al máximo y deje de creer. Dejé de creer en la industria y en las compañías”, inició diciendo en una publicación realizada.

La cantante Belinda interpretando sus mejores éxitos. / Foto: Mezcalent.

“Hoy, años después, decidí volver a creer. Creer en mi, en mi música, en mi carrera y en un equipo maravilloso, que en un momento muy diferente al que tuve que vivir en el pasado, está comprometido a tope”, detalló en el comunicado colgado el pasado 8 de agosto.

