Google lanza acertijo para conocer las canciones inéditas del nuevo disco de Taylor Swift y así puedes resolverlo

Hace unos días, a través de redes sociales, Taylor Swift anunció, con bombo y platillo, que será el próximo 27 de octubre cuando saldrá al mercado una reedición de su disco “1989”, el cual será completamente diferente al lanzado en 2014, ya que como lo indica la cantante, será su propia versión.

Para impulsar el lanzamiento de su nuevo álbum, Taylor Swift se alió con Google para lanzar por internet una novedosa campaña para promocionarlo, en donde los usuarios deberán adivinar cuáles son los temas que estarán en este disco.

Taylor Swift pensó mucho en los detalles y se le ocurrió un curioso juego para que sus fans demostraran lo que sabían de las letras de sus temas. Es por ello que, mediante Google, lanzó 33 millones de rompecabezas relacionados con las canciones que contendrán dicho álbum para que los “swifties” puedan descubrirlos.

Cómo se resuelve el acertijo de Google de “1989”, nuevo álbum de Taylor Swift

1) En Google Chrome deberás escribir Taylor Swift en la barra de búsqueda.

2) En la parte inferior derecha de tu pantalla aparecerá el icono de una bóveda de color azul.

3) Al darle clic, se desplegará un rompecabezas con el nombre de las canciones “From The Vault” del disco “1989”.

4) Una de las primeras respuestas del rompecabezas es “1989”.

5) Entre más intentos hagan los “swifties”, nuevos rompecabezas se irán desbloqueando.

6) Entre más palabras logren desbloquear, se espera que sea revelado el ansioso mensaje.

La experiencia interactiva muestra a los swifties pistas relacionadas sobre su música, videos y diversos aspectos de su trayectoria musical.

Hasta el momento, han quedado develados 4 de los temas que serán incluidos en este disco, que son:

* Is it over now?

* Now that we don’t talk

* Say don’t go

* Suburban legends

