iOS 17: Cómo descargarlo en tu iPhone, cuáles son sus novedades y qué dispositivos son compatibles

La semana pasada se llevó a cabo el Apple Event de 2023, en donde Apple no solo presentó oficialmente algunos de sus nuevos dispositivos, siendo los más esperados el iPhone 15 y el iPhone 15 Pro, sino que también se anunció el lanzamiento de iOS 17, la decimoséptima versión del sistema operativo móvil iOS desarrollado por la empresa para sus smartphones.

Fue este lunes 18 de septiembre cuando iOS 17 quedó completamente liberado, por lo que los usuarios de iPhone ya pueden descargarlo y así disfrutar de sus novedades y bondades. Eso sí, hay que tener en cuenta que no en todos los teléfonos de la empresa de “la manzanita” podrá ser instalado dicho sistema operativo, ya que dadas sus características, algunos modelos ya no son capaces de soportarlo.

Cómo descargar e instalar iOS 17 en un iPhone

1) Ingresa a Configuración; de ahí a la opción “General”, en donde deberás elegir “Actualización de software”.

2) Ahí encontrarás la notificación de esta nueva versión que ya está disponible.

3) Da clic en donde dice “Instalar ahora”.

4) Automáticamente, comenzará a descargarse iOS 17.

5) Después de haberlo hecho, se reiniciará tu teléfono.

6) Una vez terminada la instalación, podrás empezar a disfrutar de todas sus novedades.

Las novedades más destacadas de iOS 17

1) Se simplicó el comando “Hey Siri”, pues ahora solo basta decir “Siri” para mejorar la ntegración del asistente de voz con los dispositivos Apple.

2) Hay una nueva herramienta llamada Journal, la cual te ayudará a organizar todo lo que usas en tu iPhone; por ejemplo, música, fotos, aplicaciones, etc., para que siempre las tengas a la mano cuando más las necesites.

3) Standby, el always on display de iOS que ahora brinda una mejor manera de visualizar el reloj, el calendario, notas o recordatorios.

4) Hay algo llamado Contact Posters que te permite personalizar la carátula de tus contactos, cuando llaman con diferentes estilos de letra y colores.

5) Live Voicemall permitirá que las llamadas que vayan al buzón de voz sean convertidas en texto, en tiempo real.

6) iOS 17 notificará a tus contactos cuando vuelvas a casa, para así asegurarles que llegaste sano y salvo, algo que promete no ser intrusivo, pues estarán encriptados tus datos.

7) Además, Facetime, Airdrpop, el teclado, los mensajes y hasta los stickers recibirán nuevas funciones que prometen una mejor experiencia para compartir contenido.

En qué teléfonos iPhone se podrá descargar iOS 17

* iPhone SE de segunda y tercera generación

* iPhone XR, XS y XS Max

* iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max

* iPhone 12, 12 mini, 12 Pro y 12 Pro Max

* iPhone 13, 13 mini, 13 Pro y 13 Pro Max

* iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro y 14 Pro Max

* iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro y 15 Pro Max

Los iPhone en los que no podrás descargar este sistema operativo son: iPhone X, iPhone 8, iPhone SE original y todas las generaciones anteriores.

