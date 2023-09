José Manuel Figueroa desmiente a Alicia Machado y dice que ella le “dio un golpe”

La venezolana Alicia Machado hace algunas semanas ofreció unas declaraciones de lo que supuestamente habría sido parte de su relación sentimental con José Manuel Figueroa, al tiempo que detalló que aparentemente él según fue violento con ella en una oportunidad, aunque el cantante ya la ha desmentido en diversas ocasiones.

“Quiero aclarar que las leyes no caducan para nadie en ningún país, se me hace extraño que después de tantos años y que lo negó tanto, ahora lo utilice para un apoyo en un reality show. Es importante primero acudir a las leyes y luego hacerte la promoción en cualquier programa”, añadió en una transmisión en vivo en ‘El Gordo y La Flaca’.

Figueroa también expresó que sería un supuesto método que ella implementaría para buscar de tener personas a su favor: “Le está funcionando esta estrategia que le ha dado de comer por tantos años a Alicia Machado”.

“Para su cumpleaños y un año de habernos conocido, yo hablé con su representante para organizarle una fiesta sorpresa. Ella se puso muy celosa, se molestó conmigo, me dio un golpe y yo automáticamente cancelé la fiesta sorpresa“, dijo en el programa de entretenimiento que transmite Univision.

Alicia Machado y las declaraciones en contra de José Manuel Figueroa

La también actriz Alicia Machado dio inicio a esta situación, luego de unas declaraciones ofrecidas en la segunda temporada en ‘Secreto de Villanas’, desde entonces la vida pública de ambos se ha visto sometida a constantes críticas.

“Es un tipo exageradamente violento. A mí nunca en la vida me habían levantado la mano, jamás, el hombre que golpea y violenta física y mentalmente a una mujer es una enfermedad. El que está enfermo es él, no tú. El hombre que golpea a una mujer de esa manera tiene dos grandes problemas en su ser: un gran complejo de inferioridad, porque no puede ser igual de cabr*n, igual de varón con otro macho y desafortunadamente son homosexuales, pero por su situación no pueden y entonces su manera de sacar ese odio hacia esa energía femenina es agredirla“, dijo en el reality show.

La actriz y Miss Universo 1996 Alicia Machado. / Foto: Mezcalent.

Además, la Miss Universo 1996 añadió que el supuesto hecho violento se habría presentado cuando ella acababa de llegar al país natal del cantante: “En mi caso, yo acababa de llegar a México a este programa tan bonito que iba a hacer y él tiene esa reacción conmigo el día de mi cumpleaños nada más porque le pregunté que qué íbamos a hacer”.

