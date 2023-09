Latinos se burlan de otros latinos por no hablar español; aumenta uso de spanglish

Un alto porcentaje de hispanos o latinos que no hablan español o lo hablan poco han enfrentado burlas de latinos, que incluso piensasn que esas personas no son “suficientemente latinas”.

“El 54% de los hispanos que reconoce que habla un poco de español dice que otra persona hispana los ha hecho sentir mal por ello”, dice un reporte del Pew Research Center.

Agrega que el 75% de las personas que hablan español dice que es posible mantener “bien o bastante bien” una conversación en ese idioma, pero quienes no enfrentan la vergüenza provocada por otros.

“Algunos hispanos hacen bromas sobre quienes no hablan español”, dice el reporte. “Cuatro de cada diez adultos hispanos dicen que escuchan a otros hispanos hacer bromas, muy a menudo o con mucha frecuencia, sobre hispanos que no hablan español o no lo hablan bien”.

Entre los latinos de tercera o una generación mayor, el 65% dice que no puede mantener bien una conversación en español.

El Pew incluye algunos ejemplos de las burlas a personas por no hablar español, como las hechas a los padres de un joven aficionado al futbol “por no enseñarle el idiona”; el muchacho fue cuestionado sobre el resultado de un partido, pero no pudo hilar frase en español.

“Este tipo de vergüenza en torno al español no es nueva”, señala el informe.

La identidad y el uso del spanglish

El 85% de los latinos considera que es “algo o menos importante” hablar español para las futuras generaciones de esta población en Estados Unidos y tampoco es una condicionante para ser considerado latino.

“El 78% de los hispanos estadounidenses dice que no es necesario hablar español para ser considerados hispanos”, apunta el reporte.

Al mismo tiempo, el uso del spanglish se ha vuelto común, sobre todo entre quienes son bilingües, ya que el 63% afirma hablar “algunas veces” o “con frecuencia” dicha combinación español e inglés.

“El estatus y la generación de inmigrantes están relacionados con la frecuencia con la que se usa el espanglish”, indica el reporte. “Los hispanos de segunda generación son más propensos que los hispanos de tercera o superior generación a decir que usan spanglish al menos algunas veces (72% contra el 45%)”.