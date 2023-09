3 rituales para el inicio del otoño y recargarte de energía

Este 23 de septiembre iniciará el otoño y en este día, ocurrirá el equinoccio relacionado con esta estación del año, donde tanto el día como la noche tienen la misma duración, lo cual, para muchos, es un día especial, pues lo mismo ocurre con la luz y la oscuridad, la vida y la muerte.

La llegada del otoño es justamente un punto de equilibrio en nuestras vidas en el ciclo del año; la palabra hace referencia a la hierba o heno que producen todos los prados en dicha estación y de igual manera, a una abundancia de la tierra, pues es la época de cosechas y de recolección de algunos productos, particularmente del maíz, y los pastos tienen mayor fertilidad.

Antiguamente, el equinoccio de otoño era una gran celebración para muchas culturas ancestrales. Todos los rituales y celebraciones son una forma de darnos el tiempo para conectar con la naturaleza, sentirla, escuchar lo que sucede dentro y fuera de nosotros. Es una forma de celebrar la vida y sus ciclos.

En seguida te dejamos 3 rituales, sumamente poderosos y efectivos, que deberás ejecutar en el arranque del otoño, para así asegurar que tendrás prosperidad y paz en lo que resta del año.

3 rituales para darle la mejor bienvenida al otoño

1) Dar un paseo, conectando con la naturaleza

Si vives en la ciudad, sal a caminar y préstale atención a los árboles que hay alrededor. Haz tu recorrido en silencio para así habitar tu cuerpo y escucharlo, lo cual te permitirá también escuchar y sentir a plenitud la llegada del otoño.

Generalmente, esta estación trae lluvia, conecta con la tierra, con la forma en que vuelve a sentirse húmeda, fresca. El olor de tierra mojada, el rocío de las hojas de los árboles y hierbas van refrescando el ambiente. Toma ese rocío entre tus manos, sintiendo el otoño. Siente que va sucediendo también dentro de ti.

En tu caminata, ve recolectando cosas de la naturaleza que te inspiren, como por ejemplo, una piedra, ramas, hojas secas, frutos. Todo lo que tomes lo usarás para hacer un pequeño altar en tu casa, en honor a la naturaleza.

Tras haber realizado la caminata, medita. Enciende una vela, un sahumerio, pon una música tranquila.

2) Poner tu casa en orden

Es un buen momento del año para hacer en casa una limpieza profunda, de cada uno de sus rincones. Regala lo que ya no necesites, eso te ayudará a crear un ambiente de orden y claridad en nuestro hogar, pero también en nuestro cuerpo y mente.

Renueva tus propios recursos, deja ir para tener espacio para recibir, no solo material, sino espiritual. Verás que bien te sientes cuando te has liberado de lo que ya no necesitas.

3) Crear un altar de otoño

En este, hay que colocar cosas que nos inspiren y conecten con la naturaleza, sobre todo, aquello que nos transmite paz y calma. Se aconseja poner el altar en el sitio en donde meditas o te relajas.

Puedes utilizar para armar este altar las cosas que recogiste durante tu caminata y que te conectan con lo que está sucediendo en la naturaleza: hojas secas, piñas de los árboles, frutas, ramas, piedras, flores, etc.

En el altar, también puedes agregar los símbolos de los 5 elementos y los 4 rumbos, según algunas culturas:

* Al norte, unas piedras o minerales y ramas, semillas, frutos (tierra)

* Al este, una pluma de buitre, incienso, etc. (viento)

* Al sur, una botella de cristal con agua y una concha del mar (agua)

* Al oeste, una figura del abuelito fuego con una vela (fuego)

* Al centro, unas flores silvestres o cualquier cosa que te inspire en este momento (el espacio o éter). El centro representa el aquí y ahora, el equilibrio. Además, así también verás que en unas horas o días, esas flores irán muriendo, secándose, y recordándote el ciclo constante en la vida.

