Adriana Fonseca ha internado a su papá en un asilo

Adriana Fonseca revela que está pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida, pues recientemente tuvo que sacar a su padre de su casa debido a que ya no podía proporcionarle los cuidados que necesita.

En entrevista para “Ventaneando”, la actriz contó con la voz quebradiza que don Hugo fue diagnosticado con demencia senil hace algunos meses y, tras tornarse algo violento, decidió que lo mejor era dejarlo en un sitio con atención personalizada.

“Está en el mejor lugar de Veracruz. Necesita cuidados especiales y está muy bien cuidado con monjas, enfermeras y demás especialistas. Obviamente él no quiere estar allí, quiere estar en su casa, solo, pero pues no puede. Dejarlo en el asilo es algo que me ha costado y me ha dolido muchísimo”, dijo Adriana.

Por último, la actriz señaló que el primer susto de salud que les dio su padre fue hace 4 años, pues se cayó en medio de la calle y se fracturó la cadera, por lo que tuvo que ser operado de emergencia. Posteriormente, su estado físico se deterioró con velocidad en la pandemia de covid-19, pues tuvo que dejar de trabajar y eso lo deprimió.

