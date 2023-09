Alarmas prendidas en Barcelona por lesión de Vitor Roque: La joya brasileña salió en muletas tras una violenta infracción en el Brasileirao [Video]

Vitor Roque, joven delantero brasileño fichado por el FC Barcelona sufrió una durísima infracción a los once minutos en el partido de la jornada 24 del Brasileirao que enfrenta a su equipo, el Paranaense, con el Internacional de Porto Alegre.

El segundo máximo goleador del campeonato atacó el espacio dejado en el costado derecho del Arena da Baixada para apropiarse del balón a los once minutos del reloj hasta que fue detenido por Nicolás Hernández.

La agresividad del defensor no se llegaba a palpar con las primeras repeticiones, pero las imágenes desde atrás de la acción son elocuentes para graficar cómo se precipita al suelo con todo el peso de su cuerpo contra el tobillo izquierdo del juvenil, quien se retorció de dolor en el césped. Sin darse cuenta de las consecuencias de la jugada, le mostró la pelota al árbitro Wagner Do Nascimento Magalhaes para intentar maquillar la entrada con un quite límpio.

VITOR ROQUE LESIONADO! 😳😢 Ele sofreu essa chegada do Nico Hernández quando estava com a perna no chão e teve que deixar o campo de maca! Que não seja nada grave! 🙏



🚨 Athletico x Internacional é AGORA na @tntbr e na @CazeTVOficial: https://t.co/WDWfNmJOxy #BrasileirãoNaTNT pic.twitter.com/V7mRltapoI — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) September 21, 2023

Tras el golpe que le provocó un giro de tobillo peligroso y que le obligó a abandonar el campo en camilla con evidentes gestor de dolor tapándose el rostro. El futbolista del Internacional sólo vio amarilla.

En las próximas horas se esperan más detalles sobre el alcance de una lesión que ha encendido las alarmas en Brasil… y en Barcelona, donde el deseo es que llegue como refuerzo de lujo en el próximo mercado invernal.

El goleador del Sudamericano Sub 20 con Brasil es una de las grandes joyas de ese país y el Barcelona debió adelantarse a potencias como Manchester United, PSG y Tottenham para quedarse con su pase, pagando $31 millones de dólares, más otros $ 33 millones de dólares en concepto de variables fijadas por distintos objetivos. Tendrá una cláusula de rescisión situada en los $532 millones de dólares.

Seguir leyendo:

Calienta motores: Nuevo fichaje del FC Barcelona, Vitor Roque, marcó una joya de gol en Brasil [Video]

El FC Barcelona oficializó el fichaje del brasileño Vitor Roque

Patada criminal en el Brasileirao sobre Endrick, gran fichaje del Real Madrid para 2024 [Video]