Patada criminal en el Brasileirao sobre Endrick, gran fichaje del Real Madrid para 2024 [Video]

Corinthians y Palmeiras igualaron a cero en un caliente derbi paulista por el Brasileirao y en donde Endrick apenas necesitó unos minutos para demostrar que su entrenador en Palmeiras, Abel Ferreira, quizá se equivoca negándole las oportunidades que el joven delantero de 17 años reclama cada vez que está sobre el césped.

Endrick, futbolista fichado por el Real Madrid, al que se incorporará la próxima temporada, saltó al campo en el minuto 40 de la segunda parte del clásico contra Corinthians y revolucionó el encuentro.

Endrick fue una pesadilla para la defensa rival y en el poco tiempo del que dispuso hizo expulsar a Maycon, tras cortar con una patada criminal un contragolpe de Palmeiras. Después de revisar la acción en el VAR, el árbitro Anderson Daronco, varió su decisión inicial y cambió la tarjeta amarilla por la roja.

El futbolista brasileño demostró que estaba muy por encima del rendimiento ofrecido por sus compañeros en las pocas oportunidades en las que entró en contacto con la pelota y se mostró más incisivo de lo que estuvieron sus compañeros durante toda la tarde.

Endrick apenas lleva jugados 121 minutos en los once encuentros anteriores, repartidos en tres choques: 65′ contra Fluminense, 27 ante Cruzeiro y 29 frente a Deportivo Pereira. En los otros ocho partidos, en siete estuvo sentado en el banquillo y en otro en la grada.

Triste por no jugar

El joven de apenas 17 años recién cumplidos en julio pasado aseguró: “Está en las manos de Dios. No tengo tiempo de reclamar por la vida, sólo agradezco por mi tiempo de vida en la tierra. Hago lo que me gusta, que es jugar al fútbol. Estoy entrenando, buscando mi espacio. Estoy un poco triste por no estar jugando, pero tengo que controlar eso“.

Y siguiendo con el tema, agregó: “No tengo ansiedad ni estoy enojado por no jugar. Tuve una conversación con Abel (Ferreira) y él me tranquilizó. No tengo ansiedad por jugar o no jugar. Él me dice que lo importante es trabajar”.

Endrick vive una dura realidad, que indica que no hace un gol desde el 2 de julio pasado y eso le fue sacando tiempo en cancha. “Si pudiese, les pediría que no estén hablando, pero es lo que los jugadores vivimos. La vida fuera es crucificante. Voy a continuar entrenando y jugando. Pueden enojarse conmigo, pero voy a hablar de Dios, voy a transmitir su palabra a todo el mundo“, cerró, haciendo hincapié en cómo siente la presión a diario.

