Así fue la eliminación de la Bebeshita en “Los 50” de Telemundo, ¿dejó ganar a Brandon y hoy se arrepiente?

Bebeshita ha sido eliminada del juego. Su amor por el cantante y actor, Brandon fue tal que todos han llegado a la conclusión de que la joven influencer se dejó ganar con tal de favorecer a su gran amor dentro de la hacienda del “León”.

Recordemos que la final de “Los 50” se realizará en vivo el próximo lunes 25 a través de Telemundo y contará con la conducción de Jacky Bracamontes en el siguiente horario: 7pm del este /6pm centro/4pm pacífico.

Aquí el momento de la eliminación de la Bebeshita:

Sí, Bebeshita perdió y fue escoltada por los conejos para abandonar la competencia. Sólo quedan dos eliminaciones más para la gran final que le dará al ganador un premio de $350,000 dólares. Lamentablemente, ahora que la joven se encuentra fuera de juego, también ha revelado que no sólo se quedó sin los cientos de miles de dólares del premio, sino que además perdió a Brandon.

A través de un Live de IG la Bebeshita contó que su ahora famoso ex novio sólo la utilizó para sobrevivir dentro de la competencia. El público, ante sus declaraciones, le ha hecho ver a ésta que él entró a la competencia teniendo novia, y que durante varias semanas siempre se negó a retomar la relación con ella, mientras que ésta insistía en atraerlo a su lado. ¡El amor venció! Esto fue lo que todos pensaron cuando Brandon, un día, la recibió con un beso en la boca después de que la influencer mexicana ganara un reto de “vas o no vas”.

Después de esto la relación de la pareja fue más clara en “Los 50”. Sin embargo, ahora que la competencia ha terminado para ésta, la Bebeshita no se ha quedado con nada y dijo fuerte y claro: “Brandon me usó, me engañó, me traicionó”.

Según comenta la ex de “Los 50”, al terminar la competencia siguieron su relación, pero éste le fue infiel. En su Live en Instagram contó: “seguimos saliendo, fuimos al cine, a comer, a mil lados como novios, pero me engañó con otra chica y ahorita está con ella”.

La Bebeshita fue muy abierta al contar hasta qué punto llegó la traición de éste: “Me traicionó, me mintió”. Según ésta, Brandon prácticamente le dijo algo así como: “todas las veces que te dije que te amo y todos los besos y todas las noches de pasión fueron fake'”.

El cantante e influencer no se quedó callado y después de ver las explosivas declaraciones de su ex novia, él también tomó las redes sociales para expresar lo siguiente: “Yo dejaré que hablen, que se hagan las víctimas, que opinen y que se desahoguen todo lo que quieran en sus lives. Ya llegará mi momento de decir mi verdad”.

