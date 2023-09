Lionel Messi reprocha su paso por el PSG: “Lo vivido en París no fue como esperaba”

En el verano de 2021 Lionel Messi dejaba el FC Barcelona entre lágrimas luego de casi 20 años en el club con el cual ganó todo. El nuevo rumbo del astro argentino era París, pues vestiría los colores del PSG, sin embargo para Messi su paso por la capital francesa no fue muy gratificante.

En lo deportivo su primer año fue bastante modesto, en comparación al rendimiento que venía mostrando, pues terminó la temporada con apenas seis goles en Ligue 1 de Francia. Y la eliminación temprana del cuadro francés en Champions League, fue en parte achacada al argentino.

En su segunda temporada fue aún más complicada su estadía, el equipo tampoco logró trascender en la máxima competición de clubes europeos y para completar, Messi llegó en diciembre a París siendo campeón del mundo ante Francia. Algo que el propio futbolista cuenta que no cayó bien en el equipo francés.

“Se dio así lo de París. No fue como esperaba, pero yo siempre digo que las cosas pasan por algo”, arrancó diciendo Messi en una entrevista con Migue Granados para el podcast argentino “Soñé que volaba”.

Incluso Messi expuso la molestia de los franceses al volver con el club siendo campeón del mundo y puntualizó como fue el único argentino que no recibió un homenaje en su equipo por levantar la copa en Qatar.

“Era entendible la reacción que tuvieron los franceses conmigo. Tuve que volver habiéndoles ganado la final y yo fui el único jugador de los campeones del mundo que no tuvo reconocimiento por su club, pero bueno”, aseveró Messi.

Sin embargo, a pesar del reproche por no pasarla del todo bien en París, el argentino comentó que está feliz por como se dieron las cosas. “Si bien yo ahí no estaba bien, me tocó ser campeón del mundo ahí. Todo pasa por algo y si tenía que ser así está bien“.

Messi aún mantiene su corazón en Barcelona

Lionel Messi dejó su natal Rosario con apenas 13 años y se embarcó en una aventura a España, donde en 20 años logró hacer historia en el FC Barcelona y ganar absolutamente todo con el club. Esto ha hecho que el futbolista de 36 años vea a la ciudad de Barcelona, y al club, como su casa y a pesar de que se fue hace casi tres años, afirma que su corazón, sus recuerdos y hasta la que considera su “casa” están en Cataluña.

“No tengo la medalla de campeón del mundo conmigo. La tengo en Barcelona, tengo todo allá. Mi museo, las cosas que conseguí, tengo todo guardado, los trofeos, los premios, los Balones de Oro. Muchos reconocimientos lindos, tuve la suerte de ganar todo”, concluyó el capitán de la Albiceleste.

