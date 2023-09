Joao Félix explica su llegada al FC Barcelona: “Renuncié a una gran cantidad de dinero, pero necesitaba cambiar”

En el verano de 2019 el Atlético de Madrid pagó al Benfica $135 millones de dólares por el fichaje de un joven Joao Félix, quien estaba llamado a ser una de las promesas del fútbol. Sin embargo cuatro años con el equipo colchonero el futbolista portugués no ha brillado como se le esperaba.

Fue fuertemente criticado y por algún tiempo incluso no era titular en el esquema de Diego Simeone. Esto provocó la cesión del jugador al Chelsea en enero de 2023. Sin embargo en ese corto periodo tampoco pudo desplegar su talento.

Sin ánimos de regresar a la capital española, Félix decidió hacer un gran sacrificio en su salario y aceptar la oferta del FC Barcelona para ir a préstamo por una temporada.

“Renuncié a una cantidad significativa de dinero de mi sueldo. Pero bueno, necesitaba cambiar, necesitaba ir para un sitio en que pudiese practicar mi fútbol y como he dicho siempre creí que el FC Barcelona sería el sitio ideal. Las cosas están saliendo bien y tenía que hacer ese esfuerzo para volver a tener alegría jugando”, comentó el joven atacante en una entrevista con Mundo Deportivo.

Joao Félix / Getty Images

Félix comentó y analizó el motivo por el cual su fútbol se ha apagado desde su salida del Benfica. Equipo con el cual llegó a destacar anotando 20 goles y dando 11 asistencias en una temporada con apenas 19 años.

“Eso está claro para todos, el fútbol es así, quien está mal se tiene que cambiar de sitio. Lo he hecho antes para el Chelsea y lo he hecho ahora para el Barcelona porque no estaba bien allí, no me adapté a las ideas del club y del entrenador, pero siempre he intentado hacerlo lo mejor que podía y he pasado muy buenos momentos allí también”, reflexionó Joao.

El atacante de 23 años ha manifestado en el pasado que su sueño era jugar en el equipo culé, y hoy ya cumplió esa meta. Además está teniendo un excelente inicio de temporada en el cual ya lleva tres goles y una asistencias con la camiseta azulgrana.

“Sinceramente no lo esperaba. Creía, y aún creo, que éste es el sitio ideal para mí, pero la verdad es que las cosas están yendo muy muy bien y no esperaba que fuesen tan bien. Que sigan así y que sea así hasta el final”, enfatizó.

Joao Félix y Joao Cancelo / Getty Images

Sociedad portuguesa en el FC Barcelona: “Los Joao’s”

Junto a Joao Félix también llegó Joao Cancelo, tocayo y compatriota de Félix. Ambos con una calidad increíble y esto lo sabe el propio jugador, que comentó sentirse a gusto de tenerlo en el equipo.

“Creo Cancelo que ha sido el mejor lateral con el que he jugado. Tiene una calidad extraordinaria, muy buen jugador y ha aportado mucho en este equipo. Donde ha ido ha aportado siempre, ha ganado siempre muchos títulos y donde ha ido los equipos han ido siempre muy bien”.

Tanto Félix como Cancelo llegaron en calidad de préstamo al FC Barcelona solo por esta temporada. Por lo que si el equipo catalán desea quedarse con los futbolistas portugueses deberá negociar el próximo verano un traspaso tanto con el Atlético de Madrid como con el Manchester City.

