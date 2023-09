Tragedia en hogar de Nueva York: bebé de un año murió golpeada

Una bebé de un año murió después de sufrir lesiones en la cabeza y huesos rotos, daños aparentemente causados en su hogar en Brooklyn (NYC).

La víctima, cuyo nombre aún no ha sido revelado, residía en el vecindario Crown Heights y murió el miércoles en el Maimonides Medical Center por complicaciones de un traumatismo craneoencefálico, dijo la policía de Nueva York. También tenía dos huesos del muslo rotos. El caso fue declarado homicidio, pero no se han hecho arrestos ni identificado sospechosos.

Los oficiales que respondieron a una llamada al 911 encontraron a la bebé inconsciente alrededor de las 6:40 p.m. del viernes pasado dentro del apartamento de su familia en St. Mark’s Ave. cerca de Nostrand Ave.

La madre había salido del apartamento para ir a una tienda. Cuando regresó, la niña “sufría algún tipo de malestar físico”, declaró el teniente de la policía de Nueva York, John Russo.

Paramédicos llevaron a la bebé en estado crítico al Kings County Hospital. La policía dijo que el personal del hospital notó las heridas de inmediato y los oficiales rápidamente se dieron cuenta de que se trataba de un delito.

Posteriormente fue trasladada a Maimónides. “Es extremadamente trágico que algo así pueda estar sucediendo en su edificio y usted no se dé cuenta”, dijo a Daily News una vecina de 43 años que se negó a dar su nombre completo. “Casi no vi a ninguno de sus hijos. Honestamente, ella (la madre) no salía a menudo”.

NYPD destacó que la familia tenía antecedentes con la Administración de Servicios para Niños (ACS) y que otro niño de 2 años fue colocado en cuidado de crianza después de que su hermana menor fuese trasladada de urgencia al hospital.

La vecina comentó que los trabajadores de bienestar infantil habían estado en el apartamento de la familia hace 10 meses.

“La seguridad y el bienestar de los niños de la ciudad de Nueva York es nuestra principal prioridad. Estamos investigando este caso con la policía de Nueva York”, dijo la portavoz de ACS, Marisa Kaufman.

En un caso similar, el mes pasado un bebé de 2 años murió golpeado por el novio de su madre en un ataque que incluyó arrojar al niño al suelo en su hogar en Brooklyn, informó la policía.

En mayo Lynija Eason (26) fue arrestada y acusada en relación con la muerte de su hija de 6 años, quien fue encontrada golpeada e inconsciente en su apartamento NYCHA en El Bronx. Sus otros dos niños también tenían signos de maltratos.

Varios otros niños murieron en los últimos meses en NYC víctimas de supuestos abusos en sus hogares. Si usted es víctima o sospecha que alguien algún está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano: