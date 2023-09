Brian Castaño lanza dardo al Canelo Álvarez y asegura que Jermell Charlo tiene todo para poder derrotarlo

El boxeador argentino, Brian Castaño, sigue haciendo todos los esfuerzos posibles para concretar su regreso a los cuadriláteros en medio de otro año sabático en su carrera profesional, esto luego del arduo entrenamiento al que se sometió para las dos peleas de unificación absoluta con Jermell Charlo, por el reinado de peso superwelter.

Ahora el pugilista, que estará presente en el combate entre Jermell Charlo y Saúl ‘Canelo’ Álvarez el próximo 30 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas, decidió hablar sobre esta pelea y aseguró que el mayor error del mexicano sería el de infravalorar a su contrincante y terminar confiando de la capacidad del estadounidense.

“Creo que, aunque muchos no lo tienen del todo en cuenta, Charlo tiene grandes posibilidades de ganarle al Canelo. Sobre todo, porque es muy grandote y muy veloz, de brazos largos, muy fuerte. Va a ser una gran pelea, y por eso no me la quiero perder, obviamente”, expresó Castaño en una entrevista ofrecida a ESPN KnockOut.

Las palabras de Brian Castaño surgen por la relación que ya tiene con Jermell Charlo al haberlo enfrentado anteriormente; recordemos que el estadounidense lo tuvo entre las cuerdas y le generó muchas complicaciones en el cuadrilátero al grado de generar un fallo dividido entre los jueces.

La primera pelea entre ambos se llevó a cabo el 17 de julio de 2021, en el AT&T Center de San Antonio, con Charlo como local; la intención del argentino era hacer historia y a pesar de que se mostró claramente superior, no lo permitió para poder quedarse con los cuatro títulos del superwelter.

Castaño se une así a una larga fila de boxeadores y especialistas en el deporte que consideran a Jermell Charlo como el posible ganador de este combate que se llevará a cabo el próximo 30 de septiembre.

