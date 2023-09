Wanda Nara estremece a Mauro Icardi con una terrible enfermedad: “Me voy a morir y no me lo dicen”

La reconocida empresaria y esposa del futbolista argentino Mauro Icardi, Wanda Nara, sorprendió al jugador al revelar que se encuentra bastante delicada de salud debido a una grave enfermedad que ha puesto en peligro su vida, por lo que se encuentra en la búsqueda de un tratamiento que pueda salvarla.

De acuerdo con una información difundida por el periodista argentino Jorge Lanata, la esposa del delantero albiceleste sufre de leucemia (un tipo de cáncer), información que ella misma no había ratificado hasta obtener esta semana los exámenes a los que se sometió para determinar su estado de salud.

Estas declaraciones las realizó la también influencer durante una plática que mantuvo con el periodista Ángel de Brito, a quien le confirmó que la noticia fue un duro golpe para toda la familia y especialmente para Icardi, quien le demostró su total apoyo en esta nueva etapa que les toca enfrentar juntos.

“Fue duro porque me enteré por la tele. Nadie me decía, no me confirmaban un diagnóstico. Entraban las enfermeras llorando. ‘Me voy a morir y no me lo dicen’”, expresó Wanda Nara en dicha entrevista.

“En ese momento entré en pánico por no saber qué me estaba pasando, por los chicos… Se te cruza todo por la cabeza. Tenía a todos los nenes llorando mientras todo el mundo hablaba en los medios. Mi familia, destruida”, agregó la argentina al contar los momentos que vivió.

Wanda detalló que la reacción de su pareja fue la de abandonar el fútbol para dedicarse por completo a la lucha que enfrentarán contra su leucemia; asimismo detalló que su hermana Zaira “se volvió de sus vacaciones. Mi mamá tirada por el piso. Sentí que se caía todo”.

“Me hice fuerte para que sientan todos que estaba bien, pero se me desmoronaba todo. Estoy bien, en shock, asimilando…”, confesó la empresaria y agente de su pareja.

Actualmente la modelo de 36 años se encuentra junto a su esposo y sus hijos en la ciudad de Estambul, donde Icardi se desempeña como una de las figuras estelares del Galatasaray de Turquía; se espera que viaje en los próximos días a su país para poder someterse a nuevos exámenes médicos.

