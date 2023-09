“Es el equipo en el que siempre quise estar”, venezolano Oswald Peraza vive su sueño con los New York Yankees

Los New York Yankees tienen casi nulas oportunidades de clasificar a los playoffs esta temporada, pero a pesar del mal momento del equipo, algunos jugadores aprovechan para ganar experiencia y crecer deportivamente de cara a la siguiente temporada.

Este es el caso del venezolano Oswald Peraza, quien actualmente sigue consolidándose con el equipo del Bronx y ganando experiencia para luchar por un lugar en la novena titular el próximo año.

“Me siento muyagradecido con la oportunidad que me ha brindado el equipo y el estar aquí en las Grandes Ligas. Espero estar aquí por mucho tiempo porque es el equipo con el siempre soñé y quise estar“, comentó el joven pelotero de 23 años en una entrevista exclusiva para El Diario Nueva York.

Los Yankees están a punto de cerrar una de sus peores temporadas, además de cortar una racha de seis temporadas seguidas clasificando a los playoffs. Sin embargo el venezolano ve el lado positivo, y rescata el buen rendimiento personal que está teniendo con el equipo.

“Todos sabemos que no fue un buen año pero la realidad es que a pesar de todo ha sido bueno para mí personalmente. Es cuestión de aprender y mejorar muchos aspectos de mi carrera. Aún nos quedan 10 juegos y no nos vamos a rendir, vamos a dar el todo por el todo. Estamos ready para lo que queda de esta temporada y definitivamente para el año que viene vengo muy preparado”, sentenció Peraza.

Oswald Peraza /Getty Images

Hasta ahora Peraza lleva 44 juegos disputados con los Yankees esta temporada, superando los escasos 18 que tuvo el año pasado. 28 hits, un jonrón y 12 impulsadas son los números que ha dejado el joven infielder en lo que va de zafra.

Peraza tiene los objetivos muy claros de cara a la próxima campaña, la cual espera afrontar de la mejor manera. “Estar preparado físicamente y saludablemente para llegar y estar ready para Spring Training”, comenta Oswald como principal objetivo para 2024.

Posible heredero de la antesala de los Yankees

El pasado mes de agosto el tercera base Josh Donaldson fue liberado de su contrato con los New York Yankees. Su lugar en la antesala ha venido siendo alternado entre Oswald Peraza y DJ LeMahieu, para la próxima temporada los Yankees podrían apostar por el venezolano para ser el titular en la antesala, algo que obedecería a las últimas politicas de la gerencia del equipo en apostar a sus jóvenes talentos.

“Me siento parte del equipo al tener esa confianza y oportunidad al momento de jugar, la aprovecho al máximo para demostrarle al equipo que estoy listo para siempre dar lo mejor de mí con los Yankees a futuro”, comentó Peraza.

Además dejó claro que se siente muy cómodo jugando en la tercera base, aunque también se le ha visto cubriendo el campocorto y segunda almohadilla. “Toda mi vida he jugado en tercera y en realidad es donde me siento más cómodo. Estoy trabajando para seguir mejorando y sentirme igual de cómodo en campocorto y segunda. La verdad es que jugando las tres posiciones me siento bien y en confianza”, cerró el oriundo de Barquisimeto.

Sigue leyendo:

· “Es terrible”: Giancarlo Stanton no ocultó su frustración tras la peor temporada de su carrera con los New York Yankees

· Michael King, el pitcher revelación que apunta a ser parte de la rotación de los New York Yankees para la próxima temporada

· Gerrit Cole dicta cátedra pitcheo ante los Blue Jays y reafirma su candidatura al Cy Young