Fingió su muerte y 10 años después, fue encontrado vivo en isla griega

El caso de un hombre que decidió fingir un suicidio para iniciar una nueva vida en otro país fue develado por un programa de televisión en Italia, caso que ya le ha dado la vuelta al mundo debido a la polémica que alrededor de este se ha generado.

El inicio de esta historia se remonta al año 2013. Adamo Guerra, un hombre de 55 años, dejó una carta de despedida en el que anunciaba su suicidio a sus padres, a quienes les pidió brindaran apoyo, tanto emocional como económico, a su esposa y a sus hijas.

“Ahora es el momento de terminar. Intentaré hacer bien este último paso para ahorrarles el dolor de un funeral”, fue lo que escribió en su misiva.

Su familia emprendió la búsqueda del cuerpo de Adamo, sin éxito, por lo que lo dieron por muerto; además, su auto apareció en el puerto de Ancona y luego de una investigación policíaca, no se encontraron rastros de esta persona, por lo que se concluyó que este se había ahogado en el mar y por ende, su cuerpo no podía recuperarse.

No se suicidó, salió huyendo de su país para comenzar una nueva vida

10 años después del misterio alrededor del supuesto suicidio de Guerra, su esposa recurrió a un programa de televisión pública italiana (RAI), para que le ayudaran a resolver el misterio en torno a la muerte de su marido.

La producción del programa “¿Quién lo ha visto?” puso manos a la obra en este caso y para sorpresa de todos, descubrieron que, en realidad, Adamo seguía con vida y que se encontraba en una isla en Grecia.

Alguien del equipo de este programa de TV viajó a dicho lugar en donde logró toparse con Guerra, quien les solicitó que no dijeran a nadie que lo habían encontrado, cosa que no sucedió, pues la primera en enterarse de la noticia fue su esposa.

En el video emitido en la televisión se aprecia al hombre, pidiéndoles a los del programa dejaran de grabarlo, que se marcharan y que no dijeran que lo habían visto.

En realidad, Guerra había tomado un barco con destino a la localidad griega de Patras, donde residía desde su desaparición y donde fue localizado.

“El abogado me llamó y me dijo que mi marido no era una persona desaparecida”, dijo la mujer, al explicar que un tal Adamo Guerra había solicitado en 2022 que se le registrara como ciudadano italiano residente en Grecia y que, en un principio, pensó que se trataba de un caso de suplantación de identidad.

“No es un hombre, ni un padre, no hay palabras para describir esto”, comentó la mujer, quien ha iniciado ya el trámite de divorcio.

Sigue leyendo:

* VIDEOS: Cuestionan en redes a “tiktoker” que fingió su muerte y llegó a funeral en helicóptero para darle lección a parientes en Bélgica

* “¿Por qué mi madre fingió su propia muerte?”

* Reveló que su esposo fingió su muerte para escaparse con la amante